Soukup o Plzni: Hrála, na co měla. S Interem to bude vyrovnanější

První zápas, první porážka. Plzeň vstoupila do Ligy mistrů debaklem 1:5 v Barceloně. „Bylo to podobné, jako kdyby nejlepší český sprinter nastoupil proti Boltovi v jeho top formě a prohrál s ním o patnáct metrů. Kritizovali byste to? Já ne,“ říká pro iSport.cz Miroslav Soukup, trenér vicemistrů světa do dvaceti let z roku 2007. V zamčené části rozhovoru mluví o rozdílu mezi českými a španělskými fotbalisty, o proměně Barcelony pod trenérem Xavim či o šancích Plzně v domácím zápase s Interem.

Barcelona vs. Plzeň 5:1. Čekal jste, že by to mohlo takhle dopadnout?

„V první řadě musíme uznat, že Plzeň nastoupila proti jednomu z pětice nejlepších týmů na světě. Musíme si vážit, že se vůbec probojovala do Ligy mistrů a může tuhle konfrontaci podstoupit. Na úrovni normálních evropských týmů je Plzeň schopná konkurovat a prosadit se, proto postoupila do hlavní fáze. Pak ale dostala neskutečně silnou skupinu s Barcelonou, Bayernem a Interem Milán. Upřímně, nevím, co jsem měl od zápasu v Barceloně očekávat. Urputné bránění Plzně a porážku 0:1? Nebo výprask 0:7? Všechno bylo možné.“

Začněme pozitivně: co se Viktorii na Camp Nou povedlo?

„To, že vstřelila gól na 1:2, a taky měla pár dalších dobrých náznaků. Plzeň mohla zápas víc zdramatizovat, na druhou stranu když Barcelona chtěla zvýšit tempo, tak ho prostě zvýšila. Viktoria hrála to, na co měla. Taktika trenéra Bílka – poctivě bránit a hrát na rychlé protiútoky – se nabízela. Víte, neuznávám pohled ve stylu je mi jedno, s kým hraju, jdu si to s každým rozdat. Bližší jsou mi třeba metody pana Brücknera , který uměl vybrat strategii podle soupeře.“

A plzeňský kouč Michal Bílek?

„Kdyby Plzeň otevřela obranu a chtěla si to s Barcelonou rozdat, dopadlo by to hůř. Taktika byla zvolená dobře, jen si nemyslím, že vyšla strategie s útočníkem Chorým v tom smyslu, že udrží nakopnuté míče. Když se Plzni podařilo vyhrát míč a kopnout ho na Chorého, byl obsazený, protože byl vpředu sám. Při svých dvou metrech vyhrál jen necelých 50 procent soubojů. Chorý v takových zápasech nepomůže ani při brejcích, protože se nedostane rychle do správného prostoru. Plusem byla jeho účast při obranných standardních situacích. Mimochodem, po zápase se o tom snadno mluví, ale možná se nabízelo rozestavení 3–4–3. Kdyby Plzeň hrála na tři nebo pět obránců, měla by o jednoho hráče uprostřed navíc.“

V čem byla Barcelona lepší?

„Její převaha pramenila z dlouhodobého