ONLINE LM: Barcelona - Bayern 0:2. V akci Leverkusen, Hložek nahrál na gól

V dnešních zápasech předposledního 5. kola skupin fotbalové Ligy mistrů si můžou zajistit postup do osmifinále další týmy. V „plzeňské“ skupině C už je jasno, postupující Bayern doplnil Inter Milán, který zdolal Plzeň 4:0. Barcelona tak jde do Evropské ligy. Leverkusen s Adamem Hložkem v základní sestavě a Patrikem Schickem na lavičce hraje v Madridu proti Atléticu. Liverpool čeká duel na hřišti Ajaxu Amsterodam. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSport.cz.