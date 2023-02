Show Realu, aplaus pro legendy soupeře. Kouč: Modrič se nezastaví

Real po 14 minutách prohrával 0:2, druhý úder Mohameda Salaha padl po kiksu Thibauta Courtoise . Španělský celek ani drtivý úvod nesložil. Naopak do konce poločasu srovnal, po přestávce přidal další tři branky a zkoprnělým domácím naložil pětigólový výprask.

„Pamatuji si, jak jsme na City prohrávali 0:2 v 11. minutě (první semifinále Ligy mistrů na jaře 22, Real prohrál 3:4, ale po výhře 3:1 v prodloužení v odvetě postoupil do finále), takže se zlepšujeme. Dopadlo to ještě lépe,“ culil se po utkání trenér Realu Carlo Ancelotti. „Nedokázali jsme si představit, že začneme takhle, bylo to velké utrpení. Ale zachovali jsme klid, zkušení hráči uklidnili ty mladší. Benzema , Modrič nebo Kroos opakovali, že je pořád dost času. A ukázalo se, že měli pravdu,“ podotkl zkušený kouč.

Ancelotti zmínil dva klíčové hráče, pro mnohé fotbalové důchodce. Jenže Modrič (37) i Benzema (35) zůstávají v perfektní kondici na elitní úrovni. Na Anfieldu výraznou měrou přispěli k velkému obratu. Kapitán Benzema dvakrát skóroval, Modrič stříleným centrem připravil vítěznou trefu na 3:2 pro Edera Militaa.

Real šokoval ohromnou energií, intenzitou i presinkem, jakým drtil domácí tým. Modrič s Benzemou i v pokročilém věku až do posledních vteřin na hřišti naplno sprintovali, chodili do soubojů i do míst, kde to na hřišti bolí. V kombinaci s jejich obrovskou kvalitou a zkušenostmi dávali na hřišti lekci skoro o generaci mladším borcům.

„Lukovi jsem řekl, aby vic tlačil na Fabinha,“ prozradil Ancelotti jeden z taktických záměrů. „Byl to stejný Modrič, jako obvykle. Houževnatý, sebevědomý, nikdy se nezastavil. Byl klíčem k tomu, abychom se dostali z tlaku Liverpoolu,“ smekl Ancelotti před 37letým chorvatským záložníkem.

Po pětigólovém výprasku nebylo domácím fanouškům do zpěvu. V Liverpoolu ale fotbalu rozumějí a dokáží ocenit mimořádnou kvalitu. Modriče i Benzemu vyprovodili z trávníku uznalým potleskem, když viděli, co na hřišti v pokročilém věku dovedou.

Oběma mimořádným hráčům končí po sezoně smlouva. Podobnými výkony ale dělají všechno proto, aby jim Real nabídl nový kontrakt. Florentino Pérez, prezident klubu, to mohl udělat hned v letadle zpátky do Madridu.