Mám superschopnost. Haaland o pěti gólech i střídání: Pepovi jsem řekl...

Norský útočník zdolal řadu milníků - jako nejmladší hráč Ligy mistrů vstřelil v soutěži více jak třicet gólů, povedlo se mu to ve 22 letech a 263 dnech. Překonal Kyliana Mbappého, jenž na metu zacílil v 22 letech a 352 dnech. Navíc se mu to povedlo jen ve 25 zápasech, potřeboval o devět méně, než předchozí rekordman Ruud Van Nistelrooy (34).

„Mám superschopnost. Střílet góly,“ pověděl Haaland stanici BT Sport. „Hodně myšlenek se odehraje v mé hlavě děsně rychle. Snažím se dávat balon do míst, kde není brankář. A byl jsem unavený z gólových oslav,“ prozradil v nadsázce jednoduchý recept.

Vstřelit pět gólů na nejslavnějším pódiu? Před Haalandem to dokázali pouze dva hráči. Lionel Messi vyprovodil pěti brankami ze hřiště borce Leverkusenu 7. března 2012 v odvetě osmifinále Ligy mistrů (7:1). Na place byl tehdy i český obránce Michal Kadlec a sledoval představení hostujícího kapitána. V základní skupině Ligy mistrů o dva roky později udeřil pětkrát Luiz Adriano za Šachtar proti BATE Borisov.

Messi nastřílel pět branek za 84 minut, Adriano za 82. Haaland ale strávil na place pouhých 63 minut, pátý gól slavil už v 53. minutě. Měl spousty času, aby stávající rekord překonal, ale trenér Pep Guardiola raději poslal na plac argentinského mistra světa Juliána Álvareze.

Haaland nebyl úplně nadšený, že v jednom ze životních zápasů musel brzy z placu. „Když jsem šel dolů, říkal jsem Pepovi: 'Chci nastřílet dvojitý hattrick!' Ale co nadělám. Miluju tuhle soutěž, miluju Ligu mistrů!“ řekl po demolici Lipska.

Guardiola vedl Brcelonu v době Messiho koncertu. Fanoušci City si neodpustili rýpanec, že Haalanda stáhl kouč brzy právě proto, aby nepředstihl agrentinskou legendu.

„Pět gólů, co k tomu říct? On si hru nesmírně užívá, v kabině je pořád šťastný. Pro nás je dar mít ho v týmu. Ohromně soutěživý, má vítěznou mentalitu. Dal pět branek, to opravdu není jednoduché,“ chválil Guardiola po utkání.

Haaland v první sezoně v dresu City překonává milníky. Přesto se objevují hlasy, že do stylu krátkých přihrávek a dominance do plné obrany norský tank nesedí. „Dneska měl možná 30, 35 kontaktů s balonem, tohle od něj chceme,“ reagoval Guardiola na úterní představení.

„Byl víc v zápase, pak může dávat branky. Naopak když hraje bez balonu 40, 50 minut, je to velice složité. Někdy je to jeho chyba, že se málo pohybuje. Někdy ale za to může tým, třeba jako v prvním zápase v Lipsku, kde ho spoluhráči nedokázali najít,“ pravil španělský odborník.