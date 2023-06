Guardiolovo rande s osudem. Prozradil, jak City přistoupí k finále Ligy mistrů

V září tomu bude již patnáct let, co šejk Mansúr převzal Manchester City. I přes sedm mistrovských titulů, tři zisky FA Cupu a ovládnutí šesti Ligových pohárů je zřejmé, že ambiciózní plán majitele ze Spojených arabských emirátů dosud stále nebyl naplněn.

„Spousta klubů zahodila své projekty do koše, protože nedokázaly v této soutěži uspět. A naopak. Z řady klubů se stala velká mužstva díky triumfu v Lize mistrů. Já osobně tento názor nesdílím, ale je mi jasné, že vše, co jsme za poslední roky dokázali, bude poměřováno tím, zda dokážeme zvednout nad hlavu tu krásnou trofej. Bez ní nebudeme vnímáni jako velikáni. Je to trochu nefér, ale tak to prostě je,“ ví Pep Guardiola, jak důležité je pro City v Lize mistrů uspět.

Nejblíže tomu byli před dvěma lety. Tehdy ovšem ve finále podlehli Chelsea, kterou vedl Thomas Tuchel, 0:1. Pro Guardiolu šlo o teprve druhou porážku ve velkém finále v kariéře. Předtím ještě jako kouč Barcelony podlehl Realu Madrid pod vedením Josého Mourinha v rámci Copa del Rey.

„Byli jsme ve finále již před dvěma roky a dnes v něm jsme znovu. Pokusíme se vyhrát, ale nejdůležitější je být ve finále za pár let znovu. To je to, co definuje velké týmy. Být rok co rok v posledních fázích této soutěže a opětovně vyhrávat tituly,“ nastínil Guardiola svůj pohled.

To poslední se mu se City daří bravurně. Během sedmi let na Etihad Stadium doručil pět trofejí pro vítěze Premier League. Díky tomu se také letos stal prvním trenérem, jenž dokázal získat tři ligové tituly v řadě ve třech různých ligách. Pokud se svým týmem ovládne i sobotní finále, stane se vůbec prvním koučem v historii, který získá dvakrát treble. Guardiolovi by se to navíc podařilo se dvěma různými týmy v rámci dvou odlišných zemí. Poprvé to dokázal už v roce 2009 s Barcelonou.

Že vyhrát v jedné sezoně ligu, domácí pohár i Ligu mistrů je pro „Citizens“ ultimátní cíl, je zřejmé i z vyjádření samotných hráčů. „Nic pro nás nekončí. Jsou před námi ještě velké zápasy,“ tlumil na konci května oslavy titulu Jack Grealish. Bezprostředně po zisku FA Cupu pak Erling Haaland do televizních kamer hřměl: „Ještě jeden, ještě jeden!“

Jak tedy Guardiola své svěřence na vytouženou bitvu nachystá?

„Za roky v tomto klubu jsem se naučil, že nám nesvědčí, když jsme přemotivovaní a na zápas se příliš těšíme. Svazuje nám to nohy. Přijeli jsme si sem splnit sen a odevzdáme naše maximum. K samotnému zápasu ovšem přistoupíme, jako kdybychom hráli běžné ligové utkání. Postarám se o to, aby se hráči soustředili jen na to, co mají dělat, a nic jiného. Inter budu mít nasledovaný do nejmenšího detailu,“ prozradil Guardiola svůj recept.

Bude proti „nerazzurri“ vítězný?

Manchester City vs. Inter Milán: finále Ligy mistrů

Výkop: sobota od 21.00 v Istanbulu na Atatürkově stadionu (PP Nova Sport 3)

Rozhodčí: Szymon Marciniak – Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (všichni Polsko)

Absence: Walker (nejistý start) – Dimarco, Škriniar, Correa, Mchitarjan (všichni nejistý start), Dalbert (zranění)

Vzájemná bilance: –

Tip Sportu: 3:1

Předpokládané sestavy:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland. Trenér: Guardiola. Hodnota základní sestavy: 16,5 miliardy korun.

Inter Milán: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovič, Calhanoglu, Dimarco - Lukaku, Martínez. Trenér: Inzaghi. Hodnota základní sestavy: 9,2 miliardy korun.

Manchester City - tři hvězdy týmu

Kevin De Bruyne (31)

Záložník – v sezoně: 48 zápasů/10 gólů/31 asistencí Před dvěma lety pro něj finále s Chelsea skončilo po zákroku Antonia Rüdigera už krátce po změně stran. „Byla to má vůbec první zlomenina v životě,“ vzpomíná nejlepší nahrávač Premier League i Ligy mistrů na poničený nos. „Ale to je fotbal a nyní je tu další šance,“ těší se na souboj s Interem. Ilkay Gündogan (32)

Záložník – v sezoně: 50 zápasů/11 gólů/7 asistencí Kapitán, kolem nějž je rušno. Na konci měsíce mu totiž končí smlouva a jeho odchod je na spadnutí. „Nechci o něj přijít. Jeho vítězná mentalita se hledá těžko. Žije pro velké zápasy,“ chválil Němce Guardiola po triumfu v FA Cupu, jenž Gündogan zařídil dvěma góly do sítě United. Erling Haaland (22)

Útočník – v sezoně: 52 zápasů/52 gólů/9 asistencí Norský kanonýr Ligou mistrů žije. Znělka nejprestižnější soutěže mu slouží jako budík a on v ní jen září. V jejím aktuálním ročníku je nejlepším střelcem a celkově v bojích o „ušatý pohár“ nasázel v 29 utkáních již 35 branek. „Naši skvělou sezonu musíme náležitě zakončit,“ je Nor připravený.

Inter Milán - tři hvězdy týmu

Nicoló Barella (26)

Záložník – v sezoně: 51 zápasů/9 gólů/10 asistencí Motor černomodré zálohy. Mistr Evropy naběhá v průměru kolem 12 kilometrů na utkání. Navíc si tyká s míčem a střílí důležité branky. „Společně s Martínezem představují pro City největší nebezpečí,“ varuje před Barellou Roberto Di Matteo, trenér vítězné Chelsea z roku 2012. Lautaro Martínez (25)

Útočník – v sezoně: 56 zápasů/28 gólů/11 asistencí Druhý nejproduktivnější hráč Serie A na sebe přitahuje pozornost řady velkoklubů. „V lize jsme zrovna nezářili, ale získali jsme Italský pohár a v Lize mistrů prožíváme snovou jízdu. Nyní zbývá poslední krok. City by se nás měli bát,“ poslal Argentinec jasný vzkaz finálovým soupeřům. Federico Dimarco (25)

Obránce – v sezoně: 49 zápasů/6 gólů/10 asistencí Odchovanec „nerazzurri“, jenž se po řadě hostování vypracoval v jednoho z nejlepších levých beků na světě. Díky své rychlosti dobře brání a navíc pomáhá i v útoku. „Naše místo ve finále jsme si vybojovali. Vyhrát by pro nás byla pohádka. Pro ně je to nutnost,“ provokuje.