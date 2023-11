LM: Arsenal a PSV postupují, Kodaň bodovala v Mnichově, United na hraně

Benfica vstoupila do utkání s Interem výborně, Joao Mario ji dvěma góly poslal rychle do vedení • Reuters

Fotbalisté PSV a Arsenalu si zajistili v předposledním pátém kole skupinové fáze Ligy mistrů postup do vyřazovacích bojů. Holanďané po výhře 3:2 v Seville, Londýňané rozstříleli Lens 6:0. Blízko postupu je i přes prohru 2:4 na Realu Madrid Neapol. Benfica Lisabon neudržela vedení 3:0 a remizovala doma s Interem 3:3, David Jurásek do zápasu nezasáhl. Ani Alex Král si moc nezahrál, při remíze Unionu Berlín 1:1 v Braze nastoupil až v závěru. Manchester United odvracel v Istanbulu proti Galatasarayi vyřazení, uspěl napůl. Po remíze 3:3 má ještě stále šanci projít do vyřazovacích bojů, už se ale bude muset ohlížet na výsledky svých konkurentů.

Skupina A

Klíčová bitva pro Manchester United, pokud by s Galatasarayem padl, jeho pouť Ligou mistrů s jistotou končí. Před zápasem zasáhl Istanbul prudký déšť, o přeložení zápasu ale UEFA neuvažovala.

Utkání nakonec proběhlo bez potíží. Manchester po gólech Garnacha a Fernandese stejně jako v minulém kole v Kodani (3:4) brzy vedl o dvě branky. Po půlhodině snížil po zaváhání brankáře Onany z přímého kopu Zijach, v 55. minutě však „Rudí ďáblové“ znovu odskočili zásluhou McTominaye.

V 62. minutě Zijach z takřka totožného přímého kopu znovu překvapil Onanu, jenž si srazil centrovaný míč sám do sítě, a o devět minut později srovnal ranou na přední tyč Aktürkoglu.

Ve druhém zápase jistý vítěz skupiny A Bayern přišel o stoprocentní bilanci a v Mnichově hrál bez branek s Kodaní. United tak mohou dosáhnout na postup už jen v případě vítězství v posledním kole nad Bayernem a remízy v duelu Kodaň - Galatasaray.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Zíjáš, 62. Zíjáš, 71. Aktürkoğlu Hosté: 11. Garnacho, 18. B. Fernandes, 55. McTominay Sestavy Domácí: Muslera (C) – Boey, Bardakcı, Ayhan, Angeliño (82. Nelsson) – Torreira, Ndombèlé (60. S. Oliveira) – Zíjáš (82. Yılmaz), Mertens (60. Aktürkoğlu), Zaha (88. Demirbay) – Icardi. Hosté: Onana – Wan-Bissaka (78. Dalot), Maguire, Lindelöf, Shaw – McTominay, Amrábat (58. Mainoo) – Antony, B. Fernandes (C), Garnacho (78. Pellistri) – R. Højlund (58. Martial). Náhradníci Domácí: Güvenç, Aktürkoğlu, Demirbay, Tetê, Yılmaz, Oliveira, Nelsson, Bakambu, Karataş Hosté: Bayındır, Heaton, Reguilón, Martial, Varane, Mainoo, Pellistri, Dalot, Gore, Medžbrí Karty Domácí: Boey, Ayhan Hosté: B. Fernandes, Amrábat, Shaw, Wan-Bissaka Rozhodčí Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP) Stadion Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul Návštěva 51 733 diváků

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Neuer (C) – Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies (86. Krätzig) – Kimmich, Guerreiro (64. A. Pavlović) – Coman (64. Sané), Müller, Tel (64. Gnabry) – Kane. Hosté: Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Boilesen (71. Ankersen) – Gonçalves (90+5. O. Højlund), Falk, Lerager – Bardghji (60. Achouri), Elyounoussi – Claesson (C) (60. Óskarsson). Náhradníci Domácí: Pavlović, Gnabry, Krätzig, Peretz, Sarr, Sané, Ulreich Hosté: Ankersen, Achouri, Cornelius, Dithmer, Højlund, Larsson, Lund, Óskarsson, Tanlongo, Sörensen, Sander Karty Domácí: Ulreich Hosté: Gonçalves, Falk Rozhodčí Frappartová – Berchebru, Torregrossa (FRA) Stadion Allianz Arena, Mnichov

Skupina B

Arsenal úvodní vzájemný zápas v Lens překvapivě prohrál, v odvetě ale nedal francouzskému soupeři šanci. „Kanonýři“ nasázeli čtyři branky mezi 13. a 27. minutou, postupně se trefili Havertz, Jesus, Saka a Martinelli. Ještě před pauzou přidal pátý zásah kapitán Ödegaard a Arsenal se stal prvním klubem, za který se prosadilo pět různých střelců v úvodním dějství zápasu Ligy mistrů. V 86. minutě uzavřel skóre z penalty Jorginho.

Lens se v posledním kole utká o třetí místo a postup alespoň do play off Evropské ligy se Sevillou. Andaluský klub nezvládl závěr duelu s PSV, do něhož s průměrem 32 let a 19 dní nastoupil v nejstarší základní sestavě v historii soutěže. V 24. minutě poslal Sevillu do vedení stoper Ramos, jehož trefa po standardní situaci znamenala gól číslo 10 000 v Lize mistrů. V soutěži skóroval pošestnácté a je nejlepším střelcem mezi obránci společně s krajanem Piquém a Brazilcem Robertem Carlosem.

Po změně stran zvýšil Nasírí, v 66. minutě se ale nechal vyloučit Ocampos a PSV skóre otočil. Na Saibariho snížení navázala v 81. minutě Gudeljova vlastní branka a obrat dokonal v nastavení hlavou Pepi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. S. Ramos, 47. en-Nesírí Hosté: 68. Saibari, 81. Gudelj (vl.), 90+2. Pepi Sestavy Domácí: Dmitrović – J. Navas (C) (58. Ju. Sánchez), Gudelj, S. Ramos, Acuña – D. Sow (74. Jordán), Fernando (84. Ó. Torres), Rakitić – Ocampos, en-Nesírí (74. Mir), Lukebakio (73. Nianzou). Hosté: Benítez – Teze, Ramalho (58. Saibari), Boscagli (83. van Aanholt), Dest – Til (58. Tillman), Schouten (83. Pepi), Veerman – Bakayoko, L. de Jong (C), Lozano (44. Vertessen). Náhradníci Domácí: Flores, Árbol, Gattoni, Pedrosa, Mir, Jordán, Díaz, Nianzou, Torres, Sánchez, Salas, Bueno Hosté: Waterman, Drommel, Sambo, Obispo, Tillman, Pepi, Mauro Júnior, Babadi, van Aanholt, Vertessen, Saibari Karty Domácí: Ocampos, Ocampos Hosté: Lozano Rozhodčí Massa – Meli, Alassio (ITA) Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13. Havertz, 21. G. Jesus, 24. Saka, 28. Martinelli, 45+2. Ödegaard, 86. Jorginho Hosté: Sestavy Domácí: Raya – Tomijasu (46. White), Saliba, Magalhães, Zinčenko (46. Kiwior) – Ödegaard (C), Rice (76. Jorginho), Havertz – Saka (66. Nelson), G. Jesus (83. Nketiah), Martinelli. Hosté: Samba (C) – Gradit (62. Chusanov), Danso, Medina (46. Machado) – Frankowski, N. Mendy (76. Da. Costa), Samed (46. El Ajnawí), Haïdara – Sotoca (46. Thomasson), Wahi, Fulgini. Náhradníci Domácí: Hein, Ramsdale, Soares, Alnaní, Jorginho, Kiwior, Nelson, Nketiah, Trossard, White, Nwaneri, Lewis-Skelly Hosté: Leca, Pandor, Costa, Diouf, El Ajnawí, Chusanov, Machado, Maouassa, Saïd, Thomasson Karty Hosté: N. Mendy, Chusanov, Haïdara Rozhodčí Dias – Soares, Ribeiro (POR) Stadion Emirates Stadium, Londýn

Skupina C

Ve skupině C si Real zajistil první místo triumfem 4:2 nad Neapolí. Přestřelku rozhodl v 84. minutě při svém debutu v milionářské soutěži devatenáctiletý Argentinec Paz.

Neapoli stačí v posledním kole bod z domácího duelu s Bragou, která navzdory hodinovému oslabení po Niakatého červené kartě uhrála s Unionem alespoň bod. V 51. minutě odpověděl na Gosensovu trefu Djaló. Předposlední tým německé ligy nevyhrál při debutu trenéra Bjelici 16. soutěžní utkání v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51. Djaló Hosté: 42. Gosens Sestavy Domácí: Matheus – V. Gómez (81. J. Mendes), Fonte, Niakaté, Borja – V. Carvalho (36. Saatçı), Moutinho, Zalazar (81. A. Horta), Djaló (81. R. Fernandes) – R. Horta (C), Banza (68. A. Ruiz). Hosté: Rønnow – Knoche, Leite, Roussillon – Juranović, Tousart (62. Haberer), Khedira (C) (79. Aaronson), Laídúní (79. Král), Gosens – Volland, Behrens (62. D. Fofana). Náhradníci Domácí: Horníček, Sá, Castro, Fernandes, Marín, Horta, Mendes, Oliveira, Pizzi, Lopes, Ruiz, Saatçı Hosté: Schwolow, Stein, Bonucci, Aaronson, Dehl, Fofana, Jaeckel, Haberer, Král, Trimmel Karty Domácí: Niakaté (č), V. Gómez, Zalazar Hosté: Knoche, Tousart, Khedira Rozhodčí Turpin – Danos, Finjean (FRA) Stadion Estádio AXA, Braga (kapacita: 30.286 diváků)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Rodrygo, 22. Bellingham, 84. Paz, 90+4. Joselu Hosté: 9. Simeone, 47. Anguissa Sestavy Domácí: Lunin – Carvajal /C/, Rüdiger, Alaba, Mendy (87. Fernández) – Ceballos (57. Joselu), Valverde, Kroos, Bellingham – Díaz (65. Paz), Rodrygo (87. Vázquez). Hosté: Meret – Di Lorenzo /C/, Rrahmani, Natan, Jesus (87. Zanoli) – Anguissa, Lobotka (87. Raspadori), Zieliński (65. Elmas) – Politano (78. Cajuste), Simeone (46. Osimhen), Kvaracchelija. Náhradníci Domácí: González, Caňizares, Fernández, Joselu, Vázquez, Paz, García, Martín, Zidane Hosté: Gollini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Østigård Karty Hosté: Zieliński, Cajuste Rozhodčí Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA) Stadion Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Skupina D

Benfica získala ve skupině D první bod, po úvodním poločase to ale vypadalo na premiérové vítězství. Po hattricku Joaa Mária vedl lisabonský celek nad Interem 3:0, po změně stran ale o náskok přišel a závěr dohrával dokonce v oslabení bez vyloučeného Silvy.

Finalistům minulého ročníku zařídil bod v 72. minutě vyrovnávacím gólem z penalty Sánchez. Druhý zápas skupiny San Sebastian - Salcburk skončil bez branek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. João Mário, 13. João Mário, 34. João Mário Hosté: 53. Arnautović, 58. Frattesi, 72. A. Sánchez Sestavy Domácí: Trubin – Aursnes, Ant. Silva, Otamendi (C), Morato – Florentino (79. Kökçü), R. Silva (90+9. Gouveia), Neves – Di María (89. T. Araújo), Tengstedt (79. Musa), João Mário (90+9. Chiquinho). Hosté: Audero – Bisseck, de Vrij (C) (77. Mchitarjan), Acerbi – Darmian (67. Cuadrado), Frattesi, Asllani, Klaassen (68. Barella), Augusto – Arnautović (68. Thuram), A. Sánchez (79. La. Martínez). Náhradníci Domácí: Soares, Kokubo, Cabral, Kökçü, Jurásek, Chiquinho, Musa, João Victor, Araújo, Gouveia Hosté: Sommer, Di Gennaro, Cuadrado, Thuram, Martínez, Çalhanoğlu, Mchitarjan, Barella, Dimarco, Stabile, Kamate, Stanković Karty Domácí: João Mário, Morato, Ant. Silva (č) Hosté: Cuadrado Rozhodčí Andris Treimanis – Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs Stadion Estádio do Sport Lisboa e Benfica