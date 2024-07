Sparta začíná výstup na fotbalový Everest. V Irsku ale nebude kompletní

PŘÍMO Z DUBLINU | Cesta za snem, jak říká poctivák a také dvojnásobný český šampion Lukáš Sadílek, začíná. Sparta má v plánu se přes tři dvojutkání probít do Ligy mistrů. Výstup na fotbalový Mount Everest vypukne v základním táboře rozloženém v Dublinu, v úterý večer se rudý tým poměří v prvním utkání 2. předkola s místními Shamrock Rovers. Jde o čest, slávu – a velké peníze. Jen samotný průnik do základní skupiny přinese 425 milionů korun plus další jisté sumy za televizní práva či vyprodanou Letnou.

Na kalendáři svítilo datum 7. prosince 2005. Tehdy naposledy Sparta zažila, jaké to je hrát zápas základní skupiny Ligy mistrů. Na Letnou dorazil švýcarský Thun, ani ne 10 tisíc diváků, konala se mrazivá bezbranková remíza. V sestavě byli borci jako Jaromír Blažek, Lukáš Zelenka, Martin Hašek. A Martin Petráš dostal červenou…

Nic moc vzpomínka, přesto Sparta až fanaticky baží, aby si nablýskanou soutěž zase vyzkoušela. Tolik let v ní chybí!

„Kluk vyrůstá na vesnici, má postupné cíle, ale ten největší je Liga mistrů. Je to obrovský sen. Chceme ho dosáhnout,“ pronesl Lukáš Sadílek v útrobách Tallaght Stadium, domova Shamrock Rovers. „Ve Spartě není den, kdy bychom nebyli pod tlakem. Jenže očekávání Ligy mistrů je ještě větší,“ doplnil.

Šampioni z posledních dvou sezon se do ní mohou dostat v tomto ročníku dvěma způsoby. Když opanují domácí soutěž potřetí, postoupí do ní automaticky. To by si ji však zahráli až za rok… Druhá možnost je přejít přes tři letní předkola.

Toť úkol pro nového kouče Larse Friise, nástupce Briana Priskeho, jemuž dělal při obou triumfech asistenta. „Cítím pres, ale cítím ho proto, že jsme v největším českém klubu a zkrátka musíme vyhrávat každý den, je to dobrodružství“ řekl dánský expert. „Je výhoda, že jsem byl součástí týmu poslední dva roky, pro hráče ani pro realizák to není nic nového,“ upozornil.

Bez Panáka i Preciada. Kdo by měl hrát?

„Navazuje se dost na práci předešlého trenéra. Je to v hodně podobných kolejích, ale myslím, že to bude ještě o pár levelů lepší,“ ohodnotil nového šéfa wingbek Tomáš Wiesner.

Ten v pátek nastoupil v ligové premiéře proti Pardubicím v základní sestavě a v Irsku by to nemělo být jinak. Ve výpravě totiž schází číslo jedna na jeho pozici Angelo Preciado. Neodcestoval ani kapitán Filip Panák. Oba zůstali v Praze, protože mužstvo čeká do konce srpna ďábelský program.

„Preciado potřebuje další tréninky, musí naběhat kilometry. Mohl by nastoupit, ale nechceme to uspěchat,“ vysvětlil kouč. „Filip je ve stejné skupině jako hráči z reprezentací. Potřebujeme na něj dávat pozor a teď si myslím, že bude dobré, když si trochu odpočine, aby byl zase připravený,“ objasnil rovněž druhou absenci.

Naopak v Dublinu je tuze natěšený Lukáš Haraslín. Po výborném EURO už by nejradši vtrhl na hřiště. „Jsem ready,“ hlásil v letadle. Ale i tady (podle všeho) přijde na řadu opatrnost. „Je fit, ale uvidíme, kolik dostane minut,“ podotkl Friis.

Určitě bude záležet i na vývoji zápasu. Kouč už ví, koho nasadí, má nachystané reakce na případný vývoj. Soupeře má jednoduše přečteného. „Jsou přímočaří, velmi nepříjemní při dostupování. Musíme si dát pozor na ztráty,“ popsal Sadílek. „Bude to bolet, každý musí hrát jako o život, ale jde přece o Ligu mistrů. V tom musíme být lepší,“ nakázal.

Předpokládaná sestava Sparty:

Vindahl - Vitík, Ross, Zelený - Wiesner, Laci, Sadílek, Ryneš - Daněk, Birmančevič - Kuchta

Absence: Kairinen (zranění), Panák, Preciado (oba neodcestovali), Haraslín, Sörensen (oba nejistý start)