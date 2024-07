Posily potvrzují cestu Sparty. Ross nepanikaří, García skvěle čte hru

Při představovačce nových tváří, které Sparta podepsala na poslední chvíli, se Tomáš Rosický, mírně ohradil: „Víte, jak je těžké přivést hráče z Bilbaa?“ Chtělo by se dodat: A dalšího z Galatasaray Istanbul.

Čtyřiadvacetiletý Imanol García, levý wingbek ze španělské La Ligy, a o rok mladší Dán Mathias Ross, jenž poslední sezonu strávil v angažmá v nizozemské soutěži, za pár dní naskočili proti Rovers a rozhodně zaujali. Jejich životopisy, dovednosti ostatně potvrzují posun, jímž Sparta jde. Kvalita je první předpoklad.

„Zaprvé je skvělé, že si oba mohli připsat svůj první zápas. Myslím, že Ross byl velmi silný v obraně, dělal to, co jsem od něj čekal s míčem. Je třeba, aby si na sebe s ostatními zvykli ve stoperské trojici,“ hodnotil trenér Lars Friis, jenž Rosse vedl v jejich domovské lize.

„U Garcíi jsme viděli jeho sílu při hře s míčem, potřebuje si zvyknout na tento styl fotbalu. Je to intenzivnější,“ přidal hodnocení hráče, jenž nastoupil se jmenovkou Imanol.

Kompletní ZNÁMKOVÁNÍ hráčů Sparty si prohlédněte zde >>>

Vezměme oba pány popořadě od zadních pozic. Ross si stoupl do středu defenzivní trojice, vpravo měl Martina Vitíka, vlevo Jaroslava Zeleného. Přitom v části zápasu s Pardubicemi, do níž zasáhl, hrál na pravém kraji. „Je mi v podstatě jedno, kde nastoupím,“ ujišťoval, když v Dublinu přišel před novináře.

Jeho zásadní chvíle přišla po necelé půlhodině. Brankář Peter Vindahl chyboval a Ross musel skluzem zastavit míč letící do brány. „Byl to skvělý moment, to ano. Šlo o okamžitou reakci, reflex, nebylo to nic speciálního. Byl jsem šťastný, že mě míč trefil do nohy a nešel dovnitř. Pro nás to bylo opravdu velmi důležité,“ popisoval.

Precizní byl také v dalších momentech. Velmi chytře si ustupoval ze soubojů, když bylo jasné, že míč proletí k Vindahlovi, vyzkoušel také rozehrávku. Bylo znát, že je schopen (podobně jako Filip Panák) překonat prostrčením míče první presinkovou vlnu soupeře.

„Podal velmi dobrý výkon. Je vyspělý, klidný na míči. Má slušnou rozehrávku, nepanikaří. Vypadal velmi dobře, přestože přišel do Sparty v podstatě před týdnem,“ ocenil Roman Polom, expert deníku Sport a bývalý střední obránce Letenských.

García se uvelebil na levý okraj zálohy, kde je aktuálně číslem jedna Matěj Ryneš. Figurou jsou borci naprosto odlišní, český hráč je urostlý, Španěl typický „skřítek“ Oba jsou však herní typy, což Ryneš dokazoval celou minulou sezonu, kdy se trochu nečekaně prosadil mezi hlavní tahouny mančaftu. A García? „To je kopáč jak blázen,“ vykládal při odletu do Dublinu útočník Jan Kuchta.

Jeho slova se potvrdila. Posila z Bilbaa má perfektní první dotyk, čtení hry, nezdráhá se přenést balon na druhou stranu. Prostě to vidí... Výborným presinkem se Imanol podílel na úvodní brance. Vystihl rozehrávku soupeře a byl sám před gólmanem. Tady však malá výtka, hráč jeho kvalit by měl šanci využít. Naštěstí pro Spartu se dostal k dorážce spolehlivý kanonýr Veljko Birmančevič a byl z toho nakonec vítězný gól.

„Bude lepší v zápasech, kdy bude Sparta hodně na míči. Působí s ním velmi klidně, má dobrou rozehrávku. Bylo znát, že je trošičku obezřetnější i v podpoře útoku,“ vysledoval expert Polom. „V útoku se postupně zlepšoval, především ve druhé půli. Myslím, že to bude slušná posila a konkurence pro Ryneše,“ doplnil.

Každopádně Ross i García jsou logickými posilami. Ze stoperské trojice zmizel kapitán Ladislav Krejčí, na hostování odešel Patrik Vydra. O Martina Vitíka je neutuchající zájem v Itálii i na Ostrovech. Na levém wingebku doplňoval Ryneše matador Zelený, ale ten se - asi definitivně - přesunul do obrany.

Oba novicové na předměstí Dublinu pomohli k jasné výhře, i když pár maličkostí zaskřípalo. „Do zápasu jsme učinili šest změn. Je to všechno o vztazích. Malé detaily, které nefungovaly, jdou stoprocentně za mnou. Protože nemůžu čekat až tolik z hlediska součinností, protože jsme prorotovali hodně hráčů, jenže musíme jim přidělit nějakou zátěž,“ glosoval Friis.

Uvidí se, zda nastoupí také v sobotu, Sparta hraje ligu v Teplicích.