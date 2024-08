Olatunji (zatím) přejel Kuchtu. Čas rozbít trojzubec? Ještě ne, říká expert

Oproti nejbližšímu konkurentovi má výhodu. Na startu sezony naplnil batoh čtyřmi góly. Bez ohledu na to, že většinou zasáhl do hry jako náhradník. Victor Olatunji se výrazně tlačí do sestavy, což by znamenalo jediné. Trenére Larsi Friisi, je čas rozbít ofenzivní trojzubec? Aspoň na čas, než se Jan Kuchta chytne. „I když nemá formu, pořád je to bijec,“ hledá na reprezentantovi pozitiva David Kobylík, expert deníku Sport.

Brankář Peter Vindahl opakovaně chyboval v rozehrávce, stoper Mathias Ross zaváhal při bránění rohového kopu, Qazim Laci ve středu zálohy snadno ztrácel balony. Podprůměrných výkonů by se našlo daleko víc. Ovšem není na místě shazovat po úterní remíze 1:1 s rumunským FCSB jednotlivce. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů nevyšel kompletně celé Spartě.

Přesto se nabízí rozebrat situaci na hrotu útoku, uprostřed jindy obávaného ofenzivního trojzubce. Nárůst letenské síly po mdlém startu zejména ve druhém poločase byl evidentní, stalo se tak ve dvaasedmdesáté minutě.

V ten moment vběhl na plac Victor Olatunji, vytáhlý útočník. „Sparta měla najednou x možností, jak hrát. Byla vidět velká změna,“ všiml si bývalý ligový fotbalista David Kobylík.

Nigerijec svou muskulaturou zatlačil na mohutné obránce rumunského mistra. Za necelou půlhodinu se dostal do devíti osobních soubojů, z toho zapsal čtyři vítězné. V tomto ohledu toho zvládl víc než Jan Kuchta na stejné pozici za víc než dvojnásobnou dobu.

Brzy po příchodu na hřiště navíc zatloukl hlavou balon do sítě po rohovém kopu křídelníka Birmančeviče. Potvrdil výborný start do sezony, dal už čtvrtý gól v šesti soutěžních zápasech.

Ve Spartě kroutí už druhý rok po přestupu z Liberce, který se upekl loni v létě. V minulé sezoně střídal horší okamžiky s lepšími. Momentálně se opakovaně dostává do šancí, proměňuje je, v boxu znamená hrozbu. „Každá sezona je důležitá, vždycky záleží, jak je hráč soustředěný a odhodlaný pracovat. Tento začátek je ovšem pro mě dobrý krok,“ líčil Olatunji.

Pořád se čekalo, kdy zostra zatlačí na Kuchtu. Mluvilo se o tom už před rokem, konkrétně na konci září. Olatunji v tom období zapsal ve čtyřech zápasech bilanci dvou gólů a jedné asistence. Zato kolem českého reprezentanta kolovaly akorát spekulace o možném odchodu z letenského klubu. Byť servisem výrazně pomáhal Birmančevičovi a Lukáši Haraslínovi.

Změna v hierarchii se nekonala. Před habána se poté dokonce cpala trojka Václav Sejk, Kuchta si pozici upevnil. Otázka je, co se stane v nejbližší době, kdy 27letý hráč opakuje špatný start.

„Victor ukázal, že se v téhle sezoně zvedá, už dal nějaké góly. Trénuje lépe, připravuje se lépe a na hřišti je to vidět, zlepšuje se,“ pochvaloval si trenér Lars Friis.

Sparťanský žolík se trefil v novém ročníku každou hodinu hry. V přepočtu na devadesát minut jeho hodnota očekávaných gólů vyšplhala na 0,9. „Je silný,“ poznamenal Kobylík.

Olatunjiho výkony jsou viditelnější v kontextu s Kuchtovou aktuální formou. Klíčová persona Sparty v posledních dvou sezonách se po návratu z EURO pomalu dostává do tempa. Je na něm znát, že s přibývajícími minutami bez vstřeleného gólu roste napětí.

Hodnota očekávaných gólů je u Kuchty trojnásobně nižší než u jeho konkurenta. Čtyři z devíti střel pak letěly na branku, obrovské šance zapsal v odvetě proti Shamrocku (4:2), přesto zůstává v tomto ročníku bez gólu už 350 odehraných minut.

„Můžete tvrdit, že nebyl tolik na balonu, ale víc hráčů neodevzdalo dneska ideální výkon,“ odmítl Friis kritiku hrotového útočníka. „V zápase neměl velkou podporu, nedostával balony. Ale to jde ruku v ruce s formou jedince. Kuchta ji nemá. Přesto je bijec a i když neprožívá ideální období, je pro mužstvo platný,“ řekl Kobylík na Kuchtovu obranu. „Ale Olatunji v úvodu sezony vypadá líp, je agresivnější a udrží balony,“ doplnil mistr Evropy hráčů do jedenadvaceti let z roku 2002.

Olatunji zatím ukázal, že je schopný dát branky jako střídající hráč i muž základní sestavy. Je naprosto relevantní se ptát, jestli konečně nepřišel jeho čas.

Což by znamenalo jediné – rozbourat aspoň na čas sparťanskou chloubu, ofenzivní trojzubec ve složení Kuchta, Birmančevič a Lukáš Haraslín.

„Nejsem si jistý, že by to pomohlo. Spíš bych zapracoval na Kuchtovi, dostal ho do formy a Olatunjiho vypustil na hřiště na posledních třicet minut. Občas jsou takoví hráči, u kterých si trenér řekne, že jsou platnější do unavené obrany na závěr zápasu,“ uvedl Kobylík.

Což dává smysl. Přesto: Jak dlouho lze přehlížet Olatunjiho formu?

Srovnání útočníků Sparty proti FCSB Jan Kuchta Victor Olatunji 74 odehrané minuty 27 0 góly 1 0,07 očekávané góly 0,26 1/0 střely/na branku 1/1 3 doteky ve vápně 2 31/11 akce/úspěšné 16/8 10/9 přihrávky/úspěšné 4/3 0/0 driblinky/úspěšné 1/1 6/2 osobní souboje/úspěšné 9/4 5/1 ztráty míče/na vlastní půli 3/2

5 bodů, které musí Sparta zlepšit, aby přešla přes FCSB

1. Probudit Kuchtu

V šesti zápasech nové sezony zapsal pouhé dvě asistence, na gól čeká. Návrat do formy po EURO a krátké dovolené bez pořádné přípravy ještě u Jana Kuchty potrvá. Proti rumunskému soupeři bez většího úspěchu obíhal dva urostlé stopery. Marně čekal na pořádný balon, nedostával se do hry a s přibývajícími minutami působil stále nervózněji. Reprezentační forvard se potřebuje vrátit do obvyklého módu, možná by mu pomohlo, když na chvíli přepustí roli prvního útočníka rozjetému Olatunjimu. Nad Kuchtou nelze lámat hůl, v aktuálním rozpoložení ale svému týmu nepomáhá.

2. Je Laci správný kapitán?

V úterý večer dostal v sezoně podruhé kapitánskou pásku, spolu s dalšími zkušenými hráči (Sörensen, Pavelka, Sadílek) supluje roli zraněného Filipa Panáka. Po odchodu Ladislava Krejčího je evidentní, že Spartě schází jasný, pevný lídr s vysokou výkonností. Laciho páska možná až příliš svazuje. Proti FCSB se snažil hodně akcí brát na sebe, strhával pozornost v těžkých momentech. Jenže příliš kazil, jeho pokusy o střely létaly mimo a jako první šel ze hřiště. Nemluvě o pokažených centrech, třeba když neúspěšně hledal spoluhráče z rohu soupeřova vápna.

3. Rozehrávka bez chyb

Vše začínalo od Petera Vindahla, experta na rozehrávku mezi brankáři. Úterní těžký duel dánské jedničce vůbec nesedl, dělal nezvykle moc chyb. Příliš riskoval, minimálně jednou vyrobil obří kiks, který Baluta nevyužil jen kvůli obrovské lajdáckosti v koncovce. Následně obdržel gól na přední tyč, kterou si mají gólmani podle nepsaných pravidel hlídat. Vindahlovi nepomáhalo ani to, že neměl dostatečnou nabídku, což po utkání zmínil i trenér Lars Friis. Výstavba Spartě nešla, kazili i její hráči v poli.

4. Odvaha místo nervozity

Kde je odvážná, nepříjemná, neustále napadající Sparta hrající ve vysokém tempu? První opravdu těžký test sezony mužstvo až příliš svázal. Letenské soukolí se rozjíždělo jen velmi pomalu, hráči nevypadali, že se na plac přišli porvat o postup do Ligy mistrů, na který klub čeká dlouhých devatenáct let. V Rumunsku lze první remízový duel napravit, hráči ale musí zahodit pochyby a vrátit se k tomu, co mužstvu fungovalo uplynulé sezony pod Brianem Priskem.

5. Prim ve standardkách

Jde naopak o věc, která Spartě na startu sezony vychází. Letenští také proti FCSB udeřili ze vzduchu, Birmančevičův roh při závěrečném tlaku uklidil do sítě důrazný Olatunji. Další gól po vysokém míči do vápna neuznal sudí Kairinenovi po intervenci VAR. Sparta těží z vysokých hráčů, zápasy, které drhnou ofenzivnímu trojzubci, rozhodují díky tlaku ve vápnu. V úterý večer pomáhaly i dlouhé auty od střídajícího Lukáše Sadílka.