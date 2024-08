ONLINE: Union SG - Slavia 0:0. Hraje Zima, v útoku Chorý a Schranz

Před týdnem v Edenu se stal hrdinou Tomáš Chorý, když režíroval domácí výhru proti Unionu Saint-Gilloise dvěma brankami. Slavia si do Belgie přivezla solidní náskok 3:1 a v odvetě se bude snažit proklouznout do 4. předkola Ligy mistrů, ve kterém by ji čekal lepší z dvojice Lille a Fenerbahce. V případě postupu belgického vicemistra by se Slavia přesunula přímo do základní skupiny Evropské ligy. Podaří se červenobílým získat účast v play off LM? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz od 20:30.