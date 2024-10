Zelený: Zaparkovali jsme autobus, proti City budeme asi až v bráně

PŘÍMO ZE STUTTGARTU | V pátek proti Olomouci hrubě chyboval, i kvůli jeho zaváhání Sparta prohrála poprvé v ligové sezoně. Ale ví se, že Jaroslav Zelený je klidná povaha. V úterý večer v Lize mistrů proti Stuttgartu doručil spolehlivý výkon v defenzivě, čímž pomohl k remíze 1:1. „Pro mě by bylo ale lepší, kdybychom zvládli v neděli zápas se Slavií,“ překvapil zkušený stoper odpovědí.

Když Jaroslav Zelený hodnotil bodový zisk se Stuttgartem, drbal se na hlavě. Na sparťanském výkonu našel negativa. A byl by nerad, aby se podobný zápas v dalších duelech Ligy mistrů opakoval.

Jste spokojení s tím, jaký zápas jste odehráli proti bundesligovému týmu?

„Přišlo mi, že druhá půle byla z naší strany dost pasivní. Zaparkovali jsme autobus, byli zalezlí. Mohli jsme to zvládnout určitě líp, ale asi si nebudeme stěžovat. Uhráli jsme remízu venku, za což jsme rádi.“

Vidíte důvody, proč jste byli po přestávce tak pasivní?

„Bylo v tom víc věcí. Báli jsme se trochu o výsledek. Zalezli jsme níž a níž, a když jsme získali balon, křápli jsme ho nahoru. Tam jsme v podstatě nikdy nikoho nenašli, nepodařilo se nám míč udržet, hned se to vrátilo na naši půlku. Nezachovali jsme chladnou hlavu.“

Ale v bloku jste bránili úspěšně, ne?

„Připomínalo mi to trochu zápas s Bukureští (3:2) v odvetě na jejím hřišti. Ale nechtěl bych takhle hrát všechna utkání.“

Bál jste se, že o remízový výsledek přijdete?

„Může se stát cokoliv. V minulém duelu s Olomoucí jsme dostali první gól po tom, co Viťas (Martin Vitík) netrefil balon, který se poodrážel metr před bránu k protihráči. Měl jsem strach, že se něco takového může zase stát, že se ve vápně stane trma vrma a někdo do toho kopne a balon skončí v bráně.“

Vybavíte si, jaký moment byl nejtěžší?

„Přišlo mi, že drtivou většinu akcí tahali ve druhé půli přes naši pravou stranu. Já byl spíš divák. Víc zaměstnávali Angela (Preciada) s Viťasem. V tu chvíli jsem trnul, protože byli šikovní a snažili se to dovézt do vápna. Hrozilo, aby někdo z našich obránců nebrknul do jejich nohou a nebyla z toho penalta. Toho jsem se bál.“

Co jste říkal na střelu Kaana Kairinena z přímého kopu?

„Stihnul jsem ten gól pustit jen jednou narychlo, ani opakovačku jsem neviděl. Ale samozřejmě dal nádherný gól, který nám zajistil bod z venku. Ať to takhle trefuje dál, nebudu se zlobit.“

Po dvou zápasech máte čtyři body, vládne v kabině spokojenost?

„No, asi to nikdo nečekal. Bude super, když přidáme další.“

Po losu jste byl nešťastný ze zápasu s Manchesterem City. Budete si teď věřit daleko víc?

„To jsem pořád nešťastný. Když jsem viděl, jak jsme byli zalezlí proti Stuttgartu, tak se bojím, abychom proti City neskončili v bráně. Bude to v určitých fázích podobné jako tento zápas, protože jejich kvalita je ještě trochu jinde.“

Kolik vás zápas se Stuttgartem stál sil před nedělním derby se Slavií?

„Mě osobně tolik ne, protože jak jsem říkal, velkou část akcí začínali na pravé straně. Ale pro některé kluky to bylo náročné. Jen si myslím, že jak jsme bránili a nehráli nahoru a dolů, tak už jsme v minulosti absolvovali náročnější zápasy.“