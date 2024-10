Rekord spojený s Duklou zachránil VAR: slzy maminky a smutek talentu

Jsou do něj vkládány ohromné naděje. Francesco Camarda, ročník 2008, je gólová mašina, která dávno válela za nejstarší dorosteneckou kategorii, přestože do ní věkově ještě zdaleka nepatřila. V této sezoně je na pomezí A-týmu, s nímž trénuje, a třetí ligy hrající juniorky.

S Bruggami se dostal na plac v 75. minutě za stavu 3:1 pro domácí Rossoneri. Tím si odškrtl ve věku 16 let, 7 měsíců a 12 dnů rekordy nejmladšího hráče AC Milán v Lize mistrů i nejmladšího Itala v soutěži. San Siro bouřilo. Fanoušci ihned vyvolávali jeho jméno. V Camardovi totiž vidí drahokam, který v klubu napíše podobný příběh, jako měli Francesco Totti v AS Řím, nebo Alessandro Del Piero v Juventusu.

Pohádkový večer mohl mít pro Camardu i tuze sladkou tečku. V 87. minutě po rozehraném rohu posunul hlavou míč do sítě a začal emotivně slavit. Stadion šílel. Kotel domácích, jenž se nacházel právě za brankou, do níž Camarda skóroval, byl zcela u vytržení. Mladíček ihned zahodil dres a ponořil se do náručí spoluhráčů. Přiběhli i ti, co byli v té době jen na lavičce. Společnými silami vyhazovali střelce do oblak. Maminka v ochozech plakala dojetím.

Žolík domácích si ovace vychutnával plnými doušky. Právě měl překonat jednašedesát let starý rekord Wlodzimierze Lubanského, který se v listopadu 1963 jako šestnáctiletý útočník Górniku Zabrze prosadil do sítě pražské Dukly při vítězství 2:0.

V tu chvíli však přišla studená sprcha. VAR rozpoznal, že Camarda se nacházel v době přihrávky v ofsajdu. Do konce zápasu se již Camardovi skórovat nepodařilo. Po závěrečném hvizdu padl na trávník a byl evidentně zoufalý.

„Byl to nejhezčí pocit mého života, ale pak si mě VAR povodil. Jsem zklamaný, ale takové věci se stávají. Jinak ani nemůžu slovy popsat, co jsem dnes prožil. O tomhle jsem snil jako dítě,“ prožíval Camarda mix pocitů.

„Moc mě mrzelo, že mu gól odvolali. On i celý tým si ten moment radosti zasloužili. Je to škoda. Tvrdě pracuje a je s námi po právu. Mohla to být sladká odměna. Je však před ním ještě spousta gólů,“ utěšoval mladíčka kouč Paulo Fonseca.

Podobně smýšlí i sám Camarda.

„Upřímně, jsem pyšný, že jsem dnes stanovil rekord. Navíc mě posouvá, abych se nadále zlepšoval a udělal vše pro to, aby takových večerů jako ten dnešní bylo mnohem více,“ kouká se už Camarda dopředu.

Je přitom dost dobře možné, že už o víkendu by mohl dostat další šanci. Při současné personální situaci v útoku AC Milán se s ním počítá při zápase na půdě dalšího účastníka Ligy mistrů, Bologni.

Lubanského rekord může překonat ještě na Realu Madrid a na Tehelném Poli.