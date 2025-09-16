LM ONLINE: Kuriózní branka Spurs, Kinský nehraje. Real srovnal, Kovář kousal prohru
Úvodním z osmi kol ligové fáze začala fotbalová Liga mistrů. První výhru zapsal v Bilbau Arsenal (2:0), vstup do souteže se naopak nepovedl PSV. Jeho brankář Matěj Kovář několikrát inkasoval, hostující Saint-Gilloise nakonec vyhrálo 3:1. Do akce jde také Real Madrid či Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Ten však opět sedí na lavičce. Všechna utkání LM sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Pětadvacetiletý Kovář inkasoval první dva góly nové sezony „milionářské“ soutěže. V deváté minutě otevřel skóre z penalty David. Za další půlhodinu El Hadj předvedl sólo přes půlku hřiště, pronikl do vápna a překonal vyběhnutého českého reprezentanta. V 81. minutě pojistil výhru nováčka soutěže Mac Allister, s koncem normální hrací doby snížil Van Bommel.
Arsenal rozhodl na San Mamés ve druhém poločase, kdy se prosadili dva střídající hráči Martinelli a Trossard. Zápas měl zvláštní nádech pro španělského trenéra hostů Artetu, který vyrůstal ve zhruba 100 kilometrů vzdáleném San Sebastianu.
Liga mistrů 2025/2026
Liga mistrů startuje jako první pohárová soutěž tzv. exkluzivním týdnem, proto se odehraje v rozmezí tří dnů a nikoli tradičních dvou. Evropská a Konferenční liga začnou později. V současném formátu se uskuteční soutěže druhou sezonu po sobě. Všech 36 mužstev tvoří jednu tabulku. Každý tým odehraje čtyři zápasy doma i venku, dohromady proti osmi různým soupeřům. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká první kolo play off.