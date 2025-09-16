LM ONLINE: Kuriózní branka Spurs, Kinský nehraje. Real srovnal, Kovář kousal prohru

Předplatné

Radost hráčů Tottenhamu po brance v Lize mistrů
Radost hráčů Tottenhamu po brance v Lize mistrůZdroj: ČTK / AP / Ian Walton
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Radost hráčů Tottenhamu po brance v Lize mistrů
Souboj Benficy s Karabachem
Souboj Benficy s Karabachem
Radost hráčů Arsenalu z gólu proti Bilbau
Radost hráčů Arsenalu z gólu proti Bilbau
ČTK, iSport.cz
Úvodním z osmi kol ligové fáze začala fotbalová Liga mistrů. První výhru zapsal v Bilbau Arsenal (2:0), vstup do souteže se naopak nepovedl PSV. Jeho brankář Matěj Kovář několikrát inkasoval, hostující Saint-Gilloise nakonec vyhrálo 3:1. Do akce jde také Real Madrid či Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Ten však opět sedí na lavičce. Všechna utkání LM sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Pětadvacetiletý Kovář inkasoval první dva góly nové sezony „milionářské“ soutěže. V deváté minutě otevřel skóre z penalty David. Za další půlhodinu El Hadj předvedl sólo přes půlku hřiště, pronikl do vápna a překonal vyběhnutého českého reprezentanta. V 81. minutě pojistil výhru nováčka soutěže Mac Allister, s koncem normální hrací doby snížil Van Bommel.

Arsenal rozhodl na San Mamés ve druhém poločase, kdy se prosadili dva střídající hráči Martinelli a Trossard. Zápas měl zvláštní nádech pro španělského trenéra hostů Artetu, který vyrůstal ve zhruba 100 kilometrů vzdáleném San Sebastianu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
02Detail
LIVE
13Detail
LIVE 2. poločas
22Tipsport1,118,530Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport2,352,44,6Detail
LIVE přestávka
11Tipsport1,543,77,6Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,34,612Detail

Liga mistrů startuje jako první pohárová soutěž tzv. exkluzivním týdnem, proto se odehraje v rozmezí tří dnů a nikoli tradičních dvou. Evropská a Konferenční liga začnou později. V současném formátu se uskuteční soutěže druhou sezonu po sobě. Všech 36 mužstev tvoří jednu tabulku. Každý tým odehraje čtyři zápasy doma i venku, dohromady proti osmi různým soupeřům. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká první kolo play off.

