Liga géniů: Trpišovský proti norskému dvojčeti. Proč jsou oba věrní a co zájem z Anglie?
Jeden nosí během zápasů kšiltovku, druhý preferuje snášet norské mrazy bez pokrývky hlavy. To je ale jeden z mála větších rozdílů mezi trenérem Slavie Jindřichem Trpišovský a Kjetilem Knutsenem, koučem Bodö/Glimt. Spojuje je herní filozofie, strategie při výběru hráčů i odolnost vůči volání zahraničního angažmá. „Chápu ho,“ pousmál se slávistický kouč. A oba mají sen zažít svou první výhru na půdě Ligy mistrů. Ve středu večer se to ve vzájemném souboji v rámci prvního kola soutěže může podařit jen jednomu z nich.
Tohle bude velké. Už od víkendu se Eden halí do barev a motivů Ligy mistrů. Ve vzduchu se mísí nervozita s nadšením. Na zápas v milionářské soutěži se přece čeká přes pět let, na vítězství dokonce téměř patnáct. Jindřich Trpišovský ho nezažil, stejně tak stadion Eden. Steauu Bukurešť totiž porazil Karel Jarolím na Strahově.
Slavia má nyní osm (v domácím prostředí čtyři) možnosti slavné chvíle zopakovat. A proč ne hned proti Bodö/Glimt? Problémem je, že soupeř si myslí na to samé. O Ligu mistrů se snažil roky, v Praze odehraje v rámci elitní soutěže svůj první zápas. A „norský Trpišovský“ sní stejně silně jako ten český. „Vždy jsem věděl, že máme potenciál. Ale tohle? To je obrovské. Jsem dojatý,“ řekl po postupu do nejprestižnější klubové soutěže.
Proč norský Trpišovský? Podobností jsou spousty. Oba vštípili před lety svým klubům jasný herní styl a identitu, ne náhodou založenou na stejných hodnotách – pracovitost, běžecká intenzita, presink, týmovost.
„Srovnání je na místě,“ líčil obránce Lucas Kubr, který pod Knutsenem působil. „Třeba v tom, že oba mají v klubu prakticky největší slovo. Ale kult Knutsena je pro mě ještě trochu bláznivější. Když šel vedle hvězdného střelce Amahla Pellegrina, který za sezonu nastřílel třeba třicet branek, nikdo neběžel kvůli autogramu za hráčem. Všichni se sesypali na trenéra,“ vzpomínal.
Památný Mourinhův skalp
Knutsen je hlavním trenérem Bodö od ledna 2018, na měsíc stejně jako Trpišovský ve Slavii, v evropském fotbale tak oba patří mezi nejdéle sloužící kouče u jednoho mančaftu. Nor nováčka ligy změnil v mašinu, která v Norsku rozjede vše, co je v cestě. A ačkoliv jde o premiérové vystoupení v Lize mistrů, evropské renomé má už Bodö lepší než Slavia. Vždyť před rokem a půl došlo až do semifinále Evropské ligy a má za sebou památné výsledky jako demolici Mourinhova AS Řím 6:1!
Není tak překvapivé, že kolem sebe ambiciózní kouč dělá vlny. Kdo by nechtěl v čele svého klubu očividného fotbalového génia? Ale tady jsme zase u podobnosti s Trpišovským. Knutsenovi se z Norska nechce. Zatím.
„Je tam sakra dlouhou dobu, má můj velký obdiv. Co vím, měl několikrát konkrétní nabídku, třeba z Ajaxu, ale zůstal s tím, že má ke klubu vztah a chce něco budovat. Přesně o tom se bavíme i tady. Chápu ho,“ přikývl Trpišovský. Mimochodem, on i jeho o sedm let starší norský kolega se objevili na nejužším seznamu kandidátů na trenérský post anglického Brightonu. To poukazuje na stejné filozofie.
„Spoustu věcí mají podobných jako my. Snaží se o stejné principy, i když postavení v některých fázích hry je jiné,“ rozpovídal se Trpišovský o tom, zda si u norského mistra, z jehož ligy často Slavia vyzobává hráče, bere inspiraci. „Je dobré to studovat, ale ve finále stejně rozhodují detaily. My máme vlastní cestu, kterou se osm let snažíme prezentovat. Líbí se mi ale třeba identita hráčů, které si vybírají do klubu. A chci ještě vyslovit obdiv za styl hry, kterým se prezentovali v těch velkých zápasech,“ podotkl.
Respekt existuje i na druhé straně. „Slavia má neuvěřitelně jasnou identitu a je to velmi dobrý tým. V norské lize by byli zřejmě nejlepším klubem, možná i lepší než my,“ pravil Knutsen.
Na konci kalendářního roku končí norské modle smlouva. Zůstane? To stále není jisté. Hlad po Lize mistrů už ukojil, může si vůbec stanovit další cíl? „Panuje pocit, že může Bodö stále vynést do extra výšin, tak proč končit teď? Rosenborg Trondheim se kdysi dostal v Lize mistrů nejdál do osmifinále. Myslím, že Knutsen chce ještě z týmu udělat velkého evropského hráče,“ vypráví anglický novinář Josh Butler, který se specializuje na norský fotbal.
Kdyby to tak opravdu bylo, ještě se může rodák z Bergenu s Trpišovským někdy potkat. Ani trenér Slavie se nikam nehrne a i přes dosažení mnoha úspěchů si nedává žádný ultimativní cíl. Ani výhru v zápase Ligy mistrů, jakkoliv po ní touží. „Mám to v sobě. Ale není to cíl, spíš další meta,“ usmál se. „A dalším snem je, aby se tam český tým ukázal v konkurenceschopném světle.“
Pokud porazí své norské dvojče, může svůj sen začít s chutí realizovat.