Baník od Teplic k Teplicím: z evropské naděje do krize bez opor i výher. Šance pro talent?
Přesně 52 dnů, čili necelé dva měsíce? V dnešním zrychleném světě nicotný časový úsek. Na konci července ještě vybíráte last minute dovolenou, nicméně pak se ani nenadějete a v polovině prvního školního měsíce už pomalu řešíte, kdy bude ideální čas na přezutí pneumatik. Baník však během pozdější fáze léta zažil tak turbulentní období, jako by nešlo o sedm týdnů, ale o rok. Teplice na druhý pokus přivítá Ostrava v úplně jiném složení i rozpoložení. Bohudík pro ni za stavu 1:0.
Po 24 minutách skončil 27. července zápas mezi Baníkem a Teplicemi, víc hustý liják a neregulérní terén ve Vítkovicích nedovolily. Domácí se chvíli před přerušením dostali díky důraznému Davidu Lischkovi do vedení, to platí doteď. A to je asi tak vše, protože jinak je v klubu sídlícím na Bazalech řada věcí úplně naruby.
Předně je třeba říci, že Ostrava se den po nedohraném utkání oficiálně rozloučila s Ewertonem, přestoupivším do egyptského Pyramids. A byť šlo o citelnou ztrátu, transfer se očekával. Fanoušci jej vzali, protože Brazilec pomohl Slezany posunout do role bronzového týmu ligy. A taky se vědělo, že jedině právě budoucnost Ewertona nemá Baník kvůli výstupní klauzuli v Jihoameričanově smlouvě pod kontrolou.
V tu dobu byla fotbalová nálada ve městě ještě optimistická, i díky atraktivnímu evropskému duelu s Legií (2:2) ve fantastické atmosféře, který Teplicím předcházel. Jenže brzy se ukázalo, že kromě produktivního kapitána bude Pavlu Hapalovi chybět i vážně zraněný Filip Kubala a Michal Kohút. Čili trenér zčistajasna přišel o tři tuze kvalitní a univerzální fotbalisty na několik pozic v ofenzivě.
Hapal během předkol rotoval sestavou i rozestavením, ale ani v Evropské, potažmo později Konferenční lize, ani v Chance Lize všemožné varianty nevedly k úspěchům. Nepovedlo se postoupit do základní skupiny jednoho z pohárů a v lize vyhrála Ostrava pouze doma se Slováckem.
Na přelomu července a srpna navíc začalo být jasné, že je otázkou času, kdy se Matěj Šín připojí k Alkmaaru. Respektive ono to jasné bylo, domluva zněla po předkolech, jak naznačil sám šikovný záložník na tiskovce ve Vídni. A aby toho nebylo málo, právě během dvojzápasu s Austrií začal Stoke City stupňovat zájem o Tomáše Riga, další klíčovou oporu. S odchodem slovenského reprezenta se sice taky počítalo, obzvlášť po výkonech na EURO U21, nicméně jednání o Rigovi probíhala paralelně s těmi o Šínovi – a to už i v součtu s Ewertonem fanoušky znervózňovalo.
Příznivci byli ochotni skousnout dvě ztráty, jak FCB dlouhodobě prezentoval, tři už (by) byly moc. Natož čtyři, připomeneme-li i zářijový transfer Erika Prekopa do Slavie, jenž se na rozdíl od Ewertona, Šína a Riga udál rychle a neočekávaně. Po dvojnásobném průšvihu s Celje se zklamání kumulovalo a vyvrcholilo hádkou kustoda Michala Chudíka s jedním z fanoušků po poslední domácí prohře 0:2, která se na internetu stala virálem. Zapálený zaměstnanec klubu hájil mužstvo, pak se za incident omlouval. Pravdou je, že opravdu nešlo o první porážku, ale sedmou z celkově dvanácti soutěžních duelů v této sezoně. Zatímco radost z výhry? Jen dvakrát.
Premiéra pro mladíka?
„Fanoušci jsou natěšení, chtějí dobrý výkon a vítězství, jinak jsou všichni idioti. Mají na to právo, ale je potřeba všechno vidět v širším kontextu. Baníku odešli hráči, což je důležité,“ připomíná expert Zdeněk Ščasný letní chování managementu na trhu jako klíčový důvod krize.
„Prožil jsem si v kariéře něčím podobným. Když vám zmizí klíčoví hráči, je to velmi složité. Předpokládal jsem, že Baník půjde dolů. Kritizuje se Hapal, hraje o místo, ale on má rozebrané mužstvo. Klíčoví hráči odešli, další se zranili. To pak těžko nahradíte. A Baník vůbec neposílil. Přišel o Šína, Riga, Ewertona a na poslední chvíli o Prekopa. Každý tuší, že to musí být někde vidět. Baník se teď trápí sám se sebou,“ dodává Ščasný.
Dohrání 70 minut proti Teplicím do tříbodového zisku se bere jako nutnost. Kouč sice kvůli regulím nemůže využít kvartet last minute posil (Plavšič, Kričfaluši, Planka, Musák), kterými po prodeji lídrů majitel Václav Brabec na začátku září malinko vylepšil náladu v regionu, přesto je kvalita kádru na straně Baníku. Pravděpodobný je start zkušených leváků v obraně – jak David Lischka, tak Patrick Kpozo figurovali v základu proti Severočechům i v červenci, takže nastoupit mohou jen od začátku, nebo vůbec. Když je Hapal využije, ušetří si ostatní žolíky na dostřídání.
A zpevní defenzivu, jelikož hnát dopředu se musejí hosté. „Vedeme 1:0, uděláme všechno pro to, aby body zůstaly v Ostravě. Ale že bychom se kvůli tomu měli zaměřit jen na bránění, to ne, to by byla chyba. Chceme se snažit hrát aktivně a naopak třeba ještě nějaký gól přidat,“ říká trenér.
Variantou je pro něj i debut osmnáctiletého stopera Jiřího Míčka. Zatímco s Giorgosem Kornezosem realizačnímu týmu dochází trpělivost, a proto jej s klidným svědomím poslal v pondělí do Opavy hrát za druholigové béčko, ačkoli i on s Teplicemi naskočil před necelými dvěma měsíci v základu, talentovaný odchovanec v hierarchii zadáků stoupá. Teenagerova premiéra by byla dalším důkazem, jak se Slezané během sedmi týdnů proměnili. A rovněž fajn PR počinem.
Jak by mohla vypadat sestava:
Holec
Míček - Lischka - Pojezný
Tiéhi
Munksgaard - Frýdek - Boula - Kpozo
Owusu - Zlatohlávek
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu