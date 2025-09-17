ONLINE: Slavia - Bodö/Glimt. V základu posila Mbodji, hraje i Chorý či Zafeiris
Expert Ruman před Bodö: Intenzivní bitva, Holeš se zapotí. Půjde Slavia do čtyřky vzadu?
Slavia je po šesti letech zpět v hlavní fázi Ligy mistrů. „Sešívaní“ na úvod v Edenu vyzývají norského šampiona Bodö/Glimt. Musí se ale kvůli zranění obejít bez dvou klíčových obránců Igoha Ogbua a Jana Bořila. Kvůli disciplinárnímu trestu za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu budou mít Pražané uzavřenou část hlediště. Diváci nemohou do dvou sektorů na severní tribuně, kde sídlí kotel. Utkání startuje v 18.45, vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.
