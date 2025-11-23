Předplatné

ONLINE: Jablonec - Plzeň. Jak odpoví Viktoria na poslední prohru se Slavií?

Tomáš Ladra slaví gól proti Slavii
Tomáš Ladra slaví gól proti SlaviiZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Chance Liga
Fotbalisté Plzně se v 16. kole Chance Ligy představí na trávníku Jablonce, který v této sezoně předvádí skvělé výkony. Hosté naposledy pod vedením trenéra Martina Hyského poprvé prohráli se Slavií (3:5), jak na to zareagují? Utkání má výkop v 15:30 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

