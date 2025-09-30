Třetí pokus v milánském koloseu. Před šesti lety sahala Slavia po senzaci, potrápila i AC
Před šesti lety měli uvařenou absolutní senzaci, fotbalovou lahůdku stačilo jen pocukrovat a servírovat. Jenže ve druhé minutě nastavení zrušil pompézní výdej Nicoló Barella. Výsledek 1:1 Slavii žral, po úchvatné show proti Interu cílila na plnohodnotný triumf. V úterý se oba rivalové potkávají znovu. Opět v Lize mistrů, opět v ikonickém milánském amfiteátru San Siro. „Abychom uspěli, musíme bořit hranice,“ vyzval svoji sestavu Jindřich Trpišovský.
V týdnu před úterním soubojem slávistický trenér vážně přemýšlel, že si pustí celý film z roku 2019 a nechá se vtáhnout do tehdejší výjimečné atmosféry a báječného výkonu party okolo Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. Dokonce přemýšlel, že současné kabině přehraje celý zápas, aby pochopila, co vedlo a stále vede k úspěchu v Lize mistrů proti jejímu poslednímu finalistovi. „Přiznám se, že jsem zápas nakonec neviděl. Materiálů k přípravě bylo tolik, i proto, že máme v kádru spoustu nových hráčů. Možná si ale večer kousíček pustím. Budeme se o tom bavit, chceme navázat na to, co jsme tady tenkrát předvedli,“ vzpomínal Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci v útrobách San Sira.
A že toho bylo! Milánská esa v čele s Romelem Lukakem byla zaskočená náročným běhavým fotbalem českého mistra a vysoce intenzivní podívanou. Slavia sešlápla plyn v první sekundě tak urputně, až málem promáčkla podlahu. Možná nejlepší půlhodinu svého života odehrál střídající Jaroslav Zelený. Tři minuty po příchodu do arény vypustil bombu, kterou poslal z dorážky pod břevno Peter Olayinka. Zázrak byl blizoučko, jenže fotbalový bůh s přicházející nocí posvítil na Nicola Barellu. Ten v nastavení vyrovnal na konečných 1:1. „Chtěli jsme, aby všichni, kdo nás tu podporovali, odjeli s dobrým pocitem, aby na nás byli hrdí. A to se nám povedlo,“ dojatě pravil Trpišovský.
Lukáš Provod, aktuálně nejlepší hráč domácí soutěže a motor Slavie, si na San Siru užil pětiminutovku, která se mu nesmazatelně vryla do paměťového centra mozku. „Vzpomínáme s trenérem na to, jak mě hodil do vody, když jsem neuměl plavat. Pět minut jsem měl v mlze, byl jsem hodně nervózní. Z Českých Budějovic jsem šel rovnou hrát na San Siro. Byla to pro mě ale obrovská zkušenost,“ vybavil si.
Inter - Slavia 1:1 (17.9.2019)
Branky: 90+ 2. Barella – 63. Olayinka.
INTER: Handanovič – D'Ambrosio, De Vrij, Škriniar – Candreva (49. Lazaro), Sensi, Brozovič (71. Barella), Gagliardini, Asamoah – Martínez (71. Politano), Lukaku.
SLAVIA: Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil – Masopust (79. Júsuf), Souček, Traoré (60. Zelený), Hušbauer, Stanciu – Olayinka (85. Provod).
Od té doby prošly okolo slavné milánské katedrály Narození Panny Marie miliony turistů, na San Siru se odehrály stovky zajímavých zápasů a nyní se Trpišovský s Provodem, a s Janem Bořilem, vracejí na místo činu. Pravda, v milánském chrámu si před rokem a půl střihli v osmifinále Evropské ligy partii s AC Milán. Po vyloučení Malicka Dioufa v šestadvacáté minutě hráli v deseti, přesto dali dva góly a hrdinně padli 2:4. „Z obou zápasů na San Siru máme moc pozitivních zkušeností. Předchůdci současných kluků taky vzešli z podobných podmínek, uspěli a někam se dostali. Doufám, že to bude inspirace. Budou stát proti sobě dvě armády, co si budou chtít vnutit svůj způsob hry a udělat to soupeři těžší,“ vzletně prohlásil Trpišovský.
S Provodem mají jedno společné: hltají ikonické stadiony a mezi ty úplně top patří San Siro. „Pro mě je to fotbalové koloseum, vyrůstal jsem na zápasech AC nebo Interu. Viděl jsem spoustu přenosů, hrálo se tady mistrovství světa. I když jsem tady už potřetí, tak na člověka dýchne fotbalová nostalgie. Mám rád staré stadiony. Evokuje mi to spoustu věcí, i cestu Slavie, kterou jsme od posledního setkání s Interem urazili. Chceme napotřetí uspět. Víme kolik úsilí a umění je zapotřebí, aby se tak stalo,“ zasnil se kouč.
„San Siro je magické místo, stadion je neuvěřitelný. Je to jedna z nejhezčích arén, na kterých jsem hrál. Pokaždé to tady byl úplně jiný zápas. V úterý bude zase jiný. Snad se Interu vyrovnáme a uhrajeme dobrý výsledek,“ doufal Provod.
Jak na to? Uhasit žhavé útočníky Lautara Martíneze a Marcuse Thurama, kteří dostávají úžasný servis od roty šikovných záložníků.. „Brutální síla,“ přikývl Trpišovský.
Tady lze vystopovat problémy. Mimo hru jsou stoperská esa Holeš a Ogbu. Třetí do party Bořil není připravený na celé utkání. Navíc nejistý je start gólmanské jedničky Jindřicha Staňka. „Budeme na něj čekat,“ potvrdil trenér.
Třetí pokus o vítězství na San Siru, a druhý proti Interu Milán, začíná ve 21 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Club Brugge
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|16
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|18
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Kajrat
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off