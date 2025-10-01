Předplatné

LM ONLINE: Barcelona vyzve v souboji těžkých vah PSG. Kovář se vrací na Leverkusen

Hráči Barcelony se radují z gólu
Hráči Barcelony se radují z góluZdroj: ČTK
Matěj Kovář chytá za nizozemské PSV
Matěj Kovář inkasoval z penalty
Chviča Kvaracchelija slaví gól do sítě Atalanty
Marquinhos slaví gól do sítě Atalanty
5
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Barcelona bude ve středečním šlágru 2. kola fotbalové Ligy mistrů hostit obhájce trofeje Paris St. Germain. Pikantní zápas čeká Matěje Kováře, jehož PSV Eindhoven bude hrát v Leverkusenu, odkud do současného působiště český brankář v létě zamířil na hostování. Domácí útočník Patrik Schick ale do utkání kvůli zranění nezasáhne. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.783.582.57Detail
LIVE
--Tipsport3.963.841.94Detail
LIVE
--Tipsport1.177.8820.1Detail
LIVE
--Tipsport1.794.54.04Detail
LIVE
--Tipsport1.833.84.55Detail
LIVE
--Tipsport1.894.063.93Detail
LIVE
--Tipsport6.545.311.44Detail
LIVE
--Tipsport1.973.624.09Detail
LIVE
--Tipsport2.283.433.35Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22008:26
2Real22007:16
3Inter Milán22005:06
4Tottenham21103:24
5Paris SG11004:03
6Atlético21017:43
7Marseille21015:23
8Sporting11004:13
9Club Brugge21015:33
10Saint Gilloise11003:13
11Arsenal11002:03
12Manchester City11002:03
13Karabach11003:23
14Barcelona11002:13
15Frankfurt21016:63
16Liverpool21013:33
17Chelsea21012:33
18Galatasaray21012:53
19Atalanta21012:53
20Bodo/Glimt20204:42
21Dortmund10104:41
22Juventus10104:41
23Leverkusen10102:21
24FC Kodaň10102:21
25Olympiacos10100:01
26Slavia20112:51
27Pafos20111:51
28Newcastle10011:20
29Villarreal10010:10
30Benfica20022:40
31Eindhoven10011:30
32Bilbao10010:20
33Neapol10010:20
34Monaco 10011:40
35Ajax20020:60
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off
