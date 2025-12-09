Bezproblémový pochod slávistů: přes 1200 lidí, hlasité fandění, zákaz bubnů i pyra
PŘÍMO Z LONDÝNA | Ti nejvěrnější slávističtí fanoušci už za sebou mají tradiční pochod na Tottenham Hotspur Stadium. Skupinové cesty se aktivně zúčastnilo kolem 1200 lidí a proběhl bez jediného většího konfliktu. To bylo způsobeno i přísnými požadavky londýnské policie. Ta nedovolila hostujícím ani buben či megafon, v davu tak probíhaly improvizovaně vyvolané, ale hlasité chorály.
Srocovat se začali fanoušci s červenobílými šálami po čtvrté hodině odpolední ve Finsbury Parku, blíže stadionu Arsenalu. Nemuseli řešit přejezd ze zápasu výběrů do 19 let, jelikož utkání hrané v tréninkovém centru Tottenhamu bylo striktně veřejnosti odepřeno. Ne, že by se někteří nepokusili na zápas dostat. Ale tvrdě narazili. Anglické mužstvo dokonce do svého komplexu nepustilo i některé akreditované zástupce pražského klubu.
Už na prvotním setkání bylo jasné, že fandění bude spíše o individuálním příspěvku jednotlivých fanoušků. Londýnský klub i policie jsou v tomto striktní – žádné pyro (logicky), ale ani žádný buben či megafon. Zástupce fanouškovské skupiny Tribuna Sever tak všechny zúčastněné tak s vypětím svých hlasivek upozornil, že při pochodu budou muset své souputníky rozkřičet sami.
Což se povedlo. Pochod se konal ze zastávky Seven Sisters, zhruba 2 kilometry od stadionu Tottenhamu, zúčastnilo se ho přes 1200 lidí. Další mířili ke stadionu po vlastní trase. Fandění, jak bylo avizováno, probíhalo individuálně. Dav neměl žádného dirigenta, tudíž se musel nechat k chorálům různě strhnout. Pouť provázely mnohé tradiční pokřiky, zaznělo i „Kohout, to je zvíře zku…ený,“ který obvykle zní proti bohemáckému klokanovi, či oslavné chorály o Janu Bořilovi.
Průvod šel za doprovodu londýnská policie, která kvůli němu uzavřela několik ulic. Kdo si v severním Londýně vybral cestu z práce automobilem, litoval – už tak hustá doprava se naprosto zastavila.
Kolem půl šesté odklonili zástupci policie fanoušky z hlavní ulice směrem k hostujícímu sektoru, aby se nepotkali s domácími, průvod podle všeho proběhl bez vážnějších incidentů. Slavia na fanoušky silně apelovala, v Londýně vybaveném kamerami je zakázáno konzumovat na veřejnosti alkohol, natož aby si někdo dovolil odpalovat například pyrotechniku.
Hlavní úkol ale čeká fanoušky ve vyprodaném sektoru hostí na stadionu – přeřvat desetitisíce domácích.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off