Bezproblémový pochod slávistů: přes 1200 lidí, hlasité fandění, zákaz bubnů i pyra

Pochod fanoušků Slavie v Londýně
Pochod fanoušků Slavie v Londýně
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním s Tottenhamem
Hráči Slavie na pondělním tréninku před utkáním s Tottenhamem
Hráči Slavie na pondělním tréninku před utkáním s Tottenhamem
4
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
PŘÍMO Z LONDÝNA | Ti nejvěrnější slávističtí fanoušci už za sebou mají tradiční pochod na Tottenham Hotspur Stadium. Skupinové cesty se aktivně zúčastnilo kolem 1200 lidí a proběhl bez jediného většího konfliktu. To bylo způsobeno i přísnými požadavky londýnské policie. Ta nedovolila hostujícím ani buben či megafon, v davu tak probíhaly improvizovaně vyvolané, ale hlasité chorály.

Srocovat se začali fanoušci s červenobílými šálami po čtvrté hodině odpolední ve Finsbury Parku, blíže stadionu Arsenalu. Nemuseli řešit přejezd ze zápasu výběrů do 19 let, jelikož utkání hrané v tréninkovém centru Tottenhamu bylo striktně veřejnosti odepřeno. Ne, že by se někteří nepokusili na zápas dostat. Ale tvrdě narazili. Anglické mužstvo dokonce do svého komplexu nepustilo i některé akreditované zástupce pražského klubu.

Už na prvotním setkání bylo jasné, že fandění bude spíše o individuálním příspěvku jednotlivých fanoušků. Londýnský klub i policie jsou v tomto striktní – žádné pyro (logicky), ale ani žádný buben či megafon. Zástupce fanouškovské skupiny Tribuna Sever tak všechny zúčastněné tak s vypětím svých hlasivek upozornil, že při pochodu budou muset své souputníky rozkřičet sami.

Video placeholder

Což se povedlo. Pochod se konal ze zastávky Seven Sisters, zhruba 2 kilometry od stadionu Tottenhamu, zúčastnilo se ho přes 1200 lidí. Další mířili ke stadionu po vlastní trase. Fandění, jak bylo avizováno, probíhalo individuálně. Dav neměl žádného dirigenta, tudíž se musel nechat k chorálům různě strhnout. Pouť provázely mnohé tradiční pokřiky, zaznělo i „Kohout, to je zvíře zku…ený,“ který obvykle zní proti bohemáckému klokanovi, či oslavné chorály o Janu Bořilovi.

Průvod šel za doprovodu londýnská policie, která kvůli němu uzavřela několik ulic. Kdo si v severním Londýně vybral cestu z práce automobilem, litoval – už tak hustá doprava se naprosto zastavila.

Kolem půl šesté odklonili zástupci policie fanoušky z hlavní ulice směrem k hostujícímu sektoru, aby se nepotkali s domácími, průvod podle všeho proběhl bez vážnějších incidentů. Slavia na fanoušky silně apelovala, v Londýně vybaveném kamerami je zakázáno konzumovat na veřejnosti alkohol, natož aby si někdo dovolil odpalovat například pyrotechniku.

Hlavní úkol ale čeká fanoušky ve vyprodaném sektoru hostí na stadionu – přeřvat desetitisíce domácích.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Paris SG540119:812
3Bayern540115:612
4Inter Milán540112:312
5Real540112:512
6Dortmund531117:1110
7Chelsea531112:610
8Sporting531111:510
9Manchester City531110:510
10Atalanta53116:510
11Newcastle530211:49
12Atlético530212:109
13Liverpool530210:89
14Galatasaray53028:79
15Eindhoven522113:88
16Tottenham522110:78
17Leverkusen52218:108
18Barcelona521212:107
19Karabach52128:97
20Neapol52126:97
21Marseille52038:66
22Juventus513110:106
23Monaco 51316:86
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise52035:126
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29Frankfurt51137:144
30FC Kodaň51137:144
31Benfica51044:83
32Slavia50322:83
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

