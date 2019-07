Los LM a EL: Plzeň může narazit na Deliho. Spartě hrozí Turci i Vatajelu | iSport.cz

Jako první se případného soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů dozví Plzeň. Viktorii čeká nejprve souboj s Olympiakosem Pireus, ale v případě úspěchu a postupu dál by Západočeši převzali koeficient řeckého soka a v třetím předkole by patřili mezi nasazené celky. Utkat by se tak mohli v pikantním souboji s belgickým FC Bruggy, tedy klubem, do kterého přestoupil ze Slavie Simon Deli.

Dalšími možnými soupeři pro Plzeň by v třetím předkole Champions League byly ruský Krasnodar, turecký Başakşehir, nebo rakouský LASK Linz, který má s českými celky bohaté zkušenosti z letní přípravy, kdy se utkal s Libercem (1:3), Spartou (1:0) a Bohemians (2:1).

V případě, že by Viktoria s Olympiakosem vypadla, čeká ji třetí předkolo Evropské ligy. V něm by pak týmu Pavla Vrby hrozily Austria Vídeň, Antverpy, nebo postupující ze zápasů druhého předkola z duelů Norrköping – FK Liepaja, Gabala – Dinamo Tbilisi, Soligorsk – Esbjerg.

O účast ve třetím předkole Evropské ligy budou bojovat Jablonec s Mladou Boleslaví. Musejí však nejprve zvládnout dvojzápasy s arménským Pjunikem Jerevan, respektive kazašským Ordabasy Šymkent.

V případě postupu by Jablonec čekal Midtjylland, nebo lepší ze zápasů Wolverhampton – Crusaders, Legia Varšava – KuPS Kuopio, KAA Gent – FC Viitorul, AZ Alkmaar – BK Häcken. Návrat na české trávníky by tak mohl zastihnout Michaela Ngadeua, který přestoupil ze Slavie do belgického Gentu.

Pokud by uspěla Mladá Boleslav, narazila by na Bragu, Spartak Moskva, nebo vítěze zápasů Alaškert – FCSB, Molde – Čukarički, Strasbourg – Maccabi Haifa.

Do osudí losu třetího předkola Evropské ligy bude umístěna také pražská Sparta. Jejím soupeřem bude Trabzonspor, Bnei Yehuda Tel-Aviv, nebo postoupivší ze zápasů Utrecht – Zrinjski, CSKA Sofia – Osijek, Luzern – Klaksvík, Honvéd – Universitatea Craiova, v jejímž dresu nastupuje bývalý hráč Sparty či Jablonce Bogdan Vatajelu, který v prvním předkole dojal fotbalové fanoušky tím, když při oslavě svého gólu vzpomenul na tragicky zesnulého Josefa Šurala.

Možní soupeři Plzně v 3. předkole LM (v případě postupu přes Olympiakos):

Bruggy (Belgie), Krasnodar (Rusko), İstanbul Başakşehir (Turecko), LASK Linz (Rakousko).

Možní soupeři Plzně v 3. předkole EL (v případě vypadnutí s Olympiakosem):

Austria Vídeň (Rakousko), Norrköping (Švédsko) / Liepaja (Lotyšsko), Gabala (Ázerbájdžán) / Dinamo Tbilisi (Gruzie), Soligorsk (Bělorusko) / Esbjerg (Dánsko), Royal Antwerpy (Belgie)

Možní soupeři Jablonce v 3. předkole EL (v případě postupu přes Pjunik):

Wolverhampton (Anglie) / Crusaders (Severní Irsko), Legia Varšava (Polsko) / KuPS Kuopio (Finsko), KAA Gent (Belgie) / Viitorul (Rumunsko), Midtjylland (Dánsko), AZ Alkmaar (Nizozemsko) / BK Häcken (Švédsko).

Možní soupeři Mladé Boleslavi v 3. předkole EL (v případě postupu přes Šymkent):

Braga (Portugalsko), Alaškert (Arménie) / FCSB (Rumunsko), Spartak Moskva (Rusko), Molde (Norsko) / Čukarički (Srbsko), Strasbourg (Francie) / Maccabi Haifa (Izrael).

Možní soupeři Sparty v 3. předkole EL:

Trabzonspor (Turecko), Bnei Yehuda Tel-Aviv (Izrael), Utrecht (Nizozemsko) / Zrinjski (Bosna), CSKA Sofia (Bulharsko) / Osijek (Chorvatsko), Luzern (Švýcarsko) / Klaksvík (Faerské ostrovy), Honvéd (Maďarsko) – Universitatea Craiova (Rumunsko).

Vše o Plzni čtěte zde>>>

Vše o Spartě čtěte zde>>>

Vše o Jablonci čtěte zde>>>

Vše o Mladé Boleslavi čtěte zde>>>