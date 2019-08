Euro 2020 | Šilhavý vybral jediného útočníka: Schick řeší přestup, co Krmenčík? | iSport.cz

V nominaci jsou tradiční jména, spoléháte tedy na jádro týmu, které zahrálo dobře na posledních reprezentačních akcích?

„Je to pravda. Chybí nám tam akorát David Pavelka, zkušený hráč základní sestavy. Mrzí mě, že je zraněný. Základ jsme chtěli mít z červnového srazu, kdy jsme zvládli oba zápasy (výhry s Bulharskem i Černou Horou) a v týmu byla velice dobrá atmosféra. Bohužel musíme zohlednit zranění. Na druhou stranu jsme rádi, že se uzdravil Vláďa Darida a mužstvo doplní.“

Proč je v nominaci zatím jediný útočník Patrik Schick?

„Přiznám, že ideální to není. Týden před srazem je poslední termín někam přestoupit, jsem s ním v kontaktu, vím, že to teď řeší. Má za sebou celou přípravu a věřím, že je připravený hrát zápasy. Do srazu to má mít vyřešené, pak by měl být v klidu.“

Trápí vás situace u útočníků?

„Komplikace to je, ale věřím, že to zase zvládneme. Chceme povolat ještě dva útočníky. U Krmenčíka máme čerstvou zprávu. Má za sebou podrobné vyšetření a ukázalo se, že jeho zranění není tak velkého rozsahu. Je šance, že se dá do začátku srazu dohromady, čekáme na něj.“

Mezi náhradníky je Tomáš Necid, kterému se daří v Nizozemsku. Blíží se jeho návrat do národního týmu?

„Je to jeden z těch, o kterých uvažujeme. Záleží na Krmenčíkovi, jestli bude, nebo ne. Ondrášek se v Dallasu také rozstřílel. Ale přiznávám, že Necid je hodně vysoko.“

Proč jste se rozhodl povolat Josefa Hušbauera?

„Přesvědčil nás výkony na hřišti. Bavili jsme se s ním, chce reprezentovat a těší se na to. Klasickou desítku tady nemáme, to je jeho pozice a měl by tuhle roli splňovat.“

Těší vás návrat Vladimíra Daridy?

„Je to zkušený hráč, profík. Jsem rád, že se vrátil do sestavy Herthy a vybojoval si místo v týmu. Zvlášť při absenci Davida Pavelky se pro naši hru hodí, věřím, že ho nahradí a na hřišti to zklidní. Jeho zkušenosti snad budou znát.“

Mrzí vás, že krajánci v klubech moc nehrají?

„Je to realita. Snažíme se dát tým dohromady, aby to fungovalo. Také proto jsme si některá místa nechali volná, do srazu zbývá ještě jedno kolo, poháry hraje i Slavia.“

Je škoda, že v pohárech zbyla z českých týmů jen Slavia?

„Pro český fotbal a fanoušky je to škoda, také pro hráče, kteří konfrontaci se zahraničními týmy potřebují. Nedá se nic dělat, je to pryč. Věřím, že Slavia přejde přes Kluž a dostane se dál do základní skupiny Ligy mistrů. Hráči ze Slavie patří do reprezentace.“

Přemýšlel jste dlouho o Alexi Královi, který ve Slavii vypadl ze základní sestavy?

„Je to velká naděje českého fotbalu, ve Slavii to potvrzuje. Pravidelně nenastupuje, ale pořád má velkou chuť, ctižádost, motivaci. Pavelka nám vypadl, ale Alex jeho místo snáz zastane. Součinnost se Součkem a Hušbauerem také hraje velkou roli.“

Čekají vás na Balkáně klíčové zápasy?

„Beru je jako hodně důležité, ale nemyslím si, že kvalifikaci rozhodnou. Ještě v závěru nás čekají tři zápasy. Tyhle ale hodně napoví.“

Nominace fotbalové reprezentace na zápasy v Kosovu a Černé Hoře: