EURO 2020 | Černá Hora - Česko: Sestava? Šilhavý plánuje klidně i čtyři změny | iSport.cz

Levý obránce

Jan Bořil se společně s Jakubem Janktem snaží zastavit Mergima Vojvodu z Kosova • Foto ČTK

Kdo hrál v Prištině: Jan Bořil (známka Sportu 5)

Kdo ho může nahradit: Filip Novák

Byť slávistický rafan patřil k nejlepším hráčům českého týmu proti Kosovu, může se stát, že se dnes vrátí zpátky na lavičku a trenér Šilhavý strčí do sestavy Filipa Nováka, obránce tureckého Tranbzonsporu. Za prvé je prověřenější, před Kosovem nastoupil do sedmi zápasů v řadě v základní sestavě. Za druhé defenzivní složka výkonu nebyla v Prištině výstavní disciplínou Česka, Novák by jí mohl dodat větší kompaktnosti a vyváženosti. Devětadvacetiletý elegán je navíc oproti Bořilovi silnější v ofenzivě, na postu levého obránce nehraje přes nohu, umí do vápna poslat zajímavé centry. Jestliže chce národní tým hrát v Podgorici na vítězství, nasazení Nováka by dávalo smysl.

Tip Sportu, že dojde ke změně: 60 procent