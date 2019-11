EURO 2020 | Česko - Kosovo | Nebýt Kobry, raduju se v rohu sám, smál se nečekaný střelec Čelůstka | iSport.cz

Skoro happy end, „doják“. Svou reprezentační kariéru nastartoval už před šesti lety, přesto má teď teprve šestnáct startů... V národním týmu chyběl od svého prvního zápasu Ondřej Čelůstka skoro čtyři roky, pak se na krátký úsek sice vrátil, ale napevno ho do týmu začlenil až Jaroslav Šilhavý loni v říjnu. A 30letý stoper tomu dal hezkou pointu, Kosovu vstřelil postupový gól na EURO. „Zní to hezky, dát rozhodující gól,“ říká Čelůstka.

Přitom si vaší teče málem nikdo nevšimnul...

„Takové góly někdy nepadají lehce. Naštěstí jsem byl v pravý čas na pravém místě a tečoval jsem to kolenem do brány. Myslím, že jsem v kariéře dal hezčí góly, ale tenhle byl vítězný, postupový, o to víc to těší, jsme díky tomu na EURO. Beru to ve třiceti letech jako svůj další splněný fotbalový sen. Mám z toho obrovskou radost.“

Padnul gól na 2:1, vy jste se na hřišti rozprchli na dvě radující se skupinky...

(smích) „Z toho jsme si dělali srandu ještě v kabině po zápase. Jediný, který stál nejblíže a zaregistroval to, byl Kobra (Zdeněk Ondrášek), nebýt jeho, tak se tam v rohu asi raduju úplně sám, protože ostatní běželi k Alexovi. (smích) Ve finále je to jedno, hlavně že padnul, po těch šancích, které jsme měli... Šikino (Patrik Schick) říkal, že to vypadalo jak na PlayStationu, jak to tam za stavu 1:1 cinkalo. Tyčka, břevno. Zaplať pánbůh, že jsme to otočili, byla by obrovská škoda a i hodně nešťastné, kdyby měl náš soupeř postoupit.“

V čem se vám Kosovo nezdálo?

„Upřímně, i v Kosovu prostě vytěžili hodně z toho, co měli. Myslím, že nepřehrávali Bulharsko nebo Černou Horu jako my a i teď se to projevilo. Opravdu jsme byli lepším týmem, viděl bych jednoznačně, kdo měl postoupit z téhle skupiny hned po Anglii.“

Čili se cítíte být oprávněnými účastníky příštího EURO.

„Ano, cítíme se přesně takhle.“

Zápas se ale nevyvíjel ideálně, jak jste se cítili po inkasovaném gólu?

„Nebylo to vůbec příjemné. Možná bych to přirovnal k tomu, jak jsme dostali rychlý gól s Bulharskem doma, kdy nám taky nebylo moc dobře. Tím spíš teď, když už byla nějaká 60. minuta, o to míň času to otočit. Ale ukázali jsme vnitřní sílu, šli jsme za tím a podařilo se nám to.“

Má tedy tenhle tým potřebnou sílu?

„Já doufám, že jo. Myslím si, že jo. Teď jsme to potvrdili, že tenhle tým sílu má, že jsme si zase poradili s tím nepříznivým stavem.“

Z osobního hlediska, berete to i jako osobní satisfakci, když je vaše reprezentační kariéra tak krkolomná?

„Úplně otevřeně říkám, že to cítím jako velkou satisfakci. Roky mě to míjelo, nebylo to jednoduché, zkrátka se to vyplatilo. Nezůstal jsem na místě, pořád jsem na tom dělal, aby se to povedlo.“

Hrával jste Ligu mistrů, formu jste měl velkou, přesto dlouho pozvánky nepřicházely. Napadlo by vás, že navíc s přibývajícím věkem takový úspěch ještě může přijít?

„Věřil jsem tomu. Vzpomínám si na den, kdy mi táta, taky hrával ve Zlíně profesionálně, říkal, že se tam jednou objevím. Že se všechno v dobré otočí. Beru od něj všechno, kritiku pozitivní i negativní, věřil jsem jeho slovům a pracoval jsem na tom. Jsem za to opravdu strašně rád.“