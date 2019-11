EURO 2020 | Strašák i pro Čechy, pekelný los EURO: tenhle tým čeká až 20 tisíc km | iSport.cz

Mapka cestování, které by čekalo český národní tým, pokud by byl nalosován na EURO 2020 na pozici A3 • Google Maps

Čeští fotbalisté v posledním kvalifikačním utkání v Bulharsku hráli o naději na místo ve druhém koši při losu základních skupin EURO 2020. Prohra 0:1 ale nakonec málem znamenala pád do koše čtvrtého. Ve finále i díky tomu, že Řecko otočilo zápas s Finskem (2:1), zůstal národní tým v třetím osudí.

Již nyní, více než týden před losem, je jasné, že se Češi v základní skupině EURO 2020 vyhnou Rusku, Dánsku a Belgii. Právě tato mužstva se utkají ve skupině B, jejíž zápasy se budou hrát v Petrohradu a Kodani.

Vladimír Darida, Patrik Schick, Tomáš Souček a další čeští reprezentanti tak nenarazí na nejlepší tým kvalifikace (Belgii), ale při losu na ně čeká jiný, možná daleko větší strašák. Ten se skrývá ve skupině A na místě, kam bude přiřazen právě tým z třetího „českého“ koše.

Baku, Řím, Baku

Oním strašákem je dlouhé cestování. Střetnutí skupiny A se totiž uskuteční v Římě a Baku. Je jisté, že Itálie, která byla automaticky jako pořadatel do této skupiny umístěna, odehraje všechna tři utkání doma, protože Ázerbájdžán se na EURO neprobojoval. Černý Petr pak připadá právě na reprezentaci, která bude vylosována na pozici A3.

Jak by vypadalo cestování v případě svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého, pokud by jim připadla právě pozice A3?

První utkání by Češi odehráli 13. června v Baku, kam by se logicky museli vydat ještě před úvodním zápasem. Znamenalo by to tedy urazit vzdálenost Praha – Baku, což činí vzdušnou čarou 2 950 kilometrů.

Po úvodním zápase na EURO by se reprezentace přesunula na druhé utkání do Říma, který je od Baku leteckou vzdáleností 3 116 km. Tam by se 17. června utkala s Itálií, a následně by tutéž trasu absolvoval národní tým znovu, aby se 21. června mohl opět v Baku utkat s týmem z pozice A2.

Amsterdam, Baku a pak Londýn

Pokud by se pak podařilo Čechům ze skupiny A postoupit z druhého místa, cestovní šaráda by pokračovala dál. Po třetím zápase by se musel národní tým přemístit na osmifinále do Amsterdamu (27. června), který je od Baku vzdušnou čarou 3 635 km.

V případě dalšího úspěchu by došlo k dalšímu návratu do Ázerbájdžánu na čtvrtfinále (4. července), tedy dalších 3 635 km. Pokud by i zde Češi uspěli a probojovali se mezi čtyři nejlepší týmy Evropy, vydali by se z Baku na semifinále do Londýna (8. července), což činí leteckou vzdáleností 3 978 km. Až tady by přišel trochu oddych, protože stejně jako semifinále, tak i finále (12. července) se hraje v Londýně, tudíž mezi těmito dvěma zápasy by žádný letecký přesun pravděpodobně nehrozil.

Podtrženo sečteno, během přibližně jednoho měsíce by Češi nalétali zhruba 20 430 km. Vezmeme-li v potaz, že by se na EURO vydali například týden před prvním zápasem, strávili by v letadle mezi 6. červnem a 8. červencem (den semifinále), více než 42 hodin. A k tomu je nutno ještě přičíst časový posun, kdy v Baku je o tři hodiny více než v Praze (Římě) a o čtyři více než v Londýně.

Jak by mohl cestovat český tým na EURO z pozice 3 ve skupině A Praha > Baku – letecká vzdálenost 2950 km

1. zápas (A3-A4)

Baku > Řím – letecká vzdálenost 3 116 km

2. zápas (Itálie-A3)

Řím > Baku – letecká vzdálenost 3 116 km

3. zápas (A2-A3) -- postup z 2. místa

Baku > Amsterdam – letecká vzdálenost 3 635 km

osmifinále (druhý ze sk. A - druhý ze sk. B)

Amsterdam > Baku – letecká vzdálenost 3 635 km

čtvrtfinále

Baku > Londýn – letecká vzdálenost 3 978 km

semifinále, finále

CELKEM 20 430 km

