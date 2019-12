EURO 2020 | Expert na Chorvatsko: Na EURO vás nepodcení, česká síla roste | iSport.cz

Jak jste přijal los, který svedl dohromady Čechy s Chorvaty?

„Nečekal jsem ho, bylo to překvapení. Ale pozitivní! Utkají se reprezentace dvou zemí, ke kterým mám blízko. Jsem z toho nadšený. Skupina je atraktivní, všichni budou mít šanci postoupit – a hlavně, hraje se v Anglii a ve Skotsku. Není to daleko.“

Předpokládám, že byť jste asi trochu rozpolcený, musíte fandit Chorvatsku…

„Jasně že budu fandit Chorvatsku. Ale když bude hrát Česko s Anglií, tak budu samozřejmě fandit vám. Trochu problém mám s tím, že bych chtěl, abychom postoupili oba. Ve skupině máme Anglii, která je silná. (usmívá se) Bude to strašně zajímavé. Češi hráli v závěru kvalifikace dobře, stejně jako Chorvaté. Na ty zápasy se těším. Bude záležet na našem prvním zápase s Anglií a tom vašem s týmem z Ligy národů. Nemusí být tak silný. Srbové jsou tedy silní strašně, ale nemají tak kompaktní mančaft jako my. Kdyby se nám oběma úvod povedl, bude naše utkání hodně atraktivní.“

Mimochodem, jaké by to pro Chorvaty bylo, kdyby přibylo do skupiny právě Srbsko?

„Rivalita mezi námi je pořád, ale už ne tak obrovská. Chtěl bych takový zápas vidět. Ale Srbové budou mít hodně těžké postoupit, hrají s Norskem a pak se uvidí. Přál bych jim to, protože pak bychom měli tři slovanská mužstva ve skupině. I když by to byl bratrovražedný boj.“ (směje se)

Jaké máte ohlasy na los z Chorvatska?

„Mluvil jsem s hodně lidmi, i ze svazu, kteří byli na losování. Strašně český fotbal respektují, má velmi dobré renomé. Nároďák není takový, jaký býval dříve, ale šel trošku nahoru, měl poslední dobou dobré výsledky. Postoupit na šampionát je důležité, jak tam jednou dvakrát nejsi, je to špatné. Když nás teď porazila vaše jedenadvacítka, hráli jste velmi dobře.“

Jste tedy přesvědčen, že český tým Chorvaté nepodcení?

„Jsme vicemistři světa, v Rusku jsme to uhráli výborně, i když nám pomohly i penaltové rozstřely, což se moc často nestává. Ale nikoho nemůžeme podcenit, to by bylo zlé. Díval jsem se do chorvatských novin, český nároďák hodnotí velmi pěkně. Že je silný, hrál dobře, jako jediný porazil Anglii… Očekávají, že o postup se strhne boj.“

I trenér Zlatko Dalič hovořil po losu velmi skromně a pokorně. Vy ho ostatně znáte osobně.

„Všeho v životě dosáhl vlastními silami. Šel do Saúdské Arábie, žil tam v poušti v Harmahu, malém městě s deseti tisíci obyvatel, a udělal si velké jméno. Když přišel k chorvatské reprezentaci, také od něho nejdřív nikdo nic neočekával. Je to ale skromný vyrovnaný člověk, dobře ví, co má dělat. Že není možné nikoho podcenit. Má to v hlavě srovnané.“

Pokud jde o český tým, vidíte na něm herní pokrok?

„Viděl jsem skoro všechny zápasy. Na začátku to nebylo ono, ale pak začal hrát dobře. Byl jsem trochu zklamaný zápasem v Kosovu, ale porazili jste Anglii a zvládli jste to. Jako trenéra mám velmi rád Jardu Šilhavého, jsme dobří kamarádi. Nemá to jednoduché, ale odvádí dobrou práci. Obrovský pokrok udělalo několik mladých hráčů jako Král, Souček nebo Schick. Když bude Patrik zdravý, stejně jako další hráči, tým může být velmi dobrý. Možná jen obrana by se měla dát víc dohromady. Kdyby byl zdravý Hovorka, rozehrál se Kalas… Ale myslím, že to bude v pořádku. Je fajn, že hodně hráčů spolu nastupuje ve Slavii a dobře se znají se. Mužstvo má potenciál.“

Vy zastupujete stopera Stefana Simiče, který z AC Milán přestoupil do Hajduku Split. Věříte, že by se mohl na EURO ještě probojovat?

„Pořád si dělá naději, že ano. Jsme rádi, že je stále v kontaktu s trenérem a dostává důležité informace. Zápas s Irskem, v němž nastoupil, se nepovedl nikomu. V Hajduku hraje stabilně, existují nějaké náznaky ohledně přestupu, měl jsem pár schůzek v Anglii. Ale myslím, že není reálné, že by ho Hajduk v zimě pustil.“

Mohou Chorvaté po finále MS zažít ještě jeden vrchol?

„Když jste jednou vicemistři světa, je důležité mít pořád v sobě ten správný náboj. A všichni kluci v národním týmu ho mají, jsou hrdí na to, že reprezentují vlast. Není jim ukradená. Máme mraky kvalitních fotbalistů, kteří hrají v předních evropských klubech, nebudeme mít s přístupem problém. A hlavně když tým vede takový trenér. S hráči fantasticky komunikuje, to je zásadní. Fotbalisty jako Modrič už nemůžete naučit víc, než co umí, o to důležitější je udržet správné vztahy, adrenalin, týmový duch.“

Nemáte právě o držitele Zlatého míče za rok 2018 Luku Modriče obavu kvůli jeho slabší pozici v madridském Realu?

„Je to bez debat vynikající fotbalista. A druhá věc: je strašně vyrovnaný člověk, žije fotbalem a rodinným životem. Klíčové zápasy vždycky zvládl, nemám o něho obavu.“

MILAN MARTINOVIČ ■ Narodil se 15. 11. 1957 (62 let) ■ Vystudoval práva na univerzitě v Záhřebu, na začátku 90. začal pracovat ve fotbale jako hráčský agent, od té doby se pohybuje v českém prostředí. Často pobývá v Praze, kde žije i jeho dcera. ■ Byl členem představenstva chorvatského klubu Dinamo Záhřeb. ■ Zastupuje českého reprezentanta Stefana Simiče. Do Česka přivedl mj. Sladjana Ašanina, Lovre Vulina, Ivicu Križanace či Ilju Nestorovského.