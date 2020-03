EURO 2021 | Odklad EURO? Mohli jsme vyhrát, říká Itálie. Jde o život a smrt, zní z Finska | iSport.cz

Každý měl na EURO své plány a sny, z nějakého důvodu se na něj těšil. „Mohli jsme v létě šampionát vyhrát, ale stejně tak ho můžeme ovládnout i v roce 2021,“ glosoval posunutí kontinentálního mistrovství o rok Roberto Mancini, trenér Itálie, tedy země, která je nebezpečným koronavirem bičována nejsilněji z celé Evropy.

Choutky na mimořádný úspěch měli i Belgičané, nabitá soupiska šikovných borců k sebevědomí vybízí. „Od posledního mistrovství světa jsme tvrdě pracovali, abychom byli na EURO co nejlépe připraveni. Bohužel kvůli okolnostem, které jsou mimo naši kontrolu, je to pryč,“ podotkl kouč „rudých ďáblů“ Roberto Martínez. „Ovšem teď musíme být sjednocení, abychom ten vir přemohli. Tahle reprezentace vždy dokázala ukázat pospolitost,“ burcoval nadřízený Kevina De Bruyneho a spol.

Finové byli zase nedočkaví, až se premiérově na kontinentálním svátku představí. „Opravdu hodně dlouho jsme se na to těšili, bylo by to vůbec poprvé, co by Finsko na mistrovství Evropy hrálo. Takže je to pro nás trochu smutné,“ přiznal Tim Sparv, kapitán nováčka ze severu Evropy. „Ale z obecného pohledu, v tom velkém celosvětovém obrazu, je fotbal malou věcí. Teď jde o život a smrt, jde o to pokusit se ten vir dostat pod kontrolu. Odložit šampionát je správné rozhodnutí,“ dodal Sparv.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Podobně hovořil i trenér Německa Joachim Löw. „Všichni musíme zdraví a životy lidí chránit, to platí samozřejmě i pro fotbal. Proto je správné EURO přesunout, jiná možnost nebyla. Naše reprezentace by samozřejmě strašně ráda v létě hrála, ostatně jsme na tom pracovali. Každý sportovec žije pro velké zápasy a turnaje, kterými je nadšený celý kontinent nebo dokonce svět,“ prohlásil Löw.

Pragmaticky komentoval přesun mistrovství šéf dánské asociace Jesper Möller. „Turnaj proběhne za rok ve stejné podobě, jako měl být nyní. Kodaň má hostit čtyři zápasy. Pokud tu bude infrastruktura, hotely a další věci i za rok, tak Kodaň ta čtyři utkání uspořádá,“ pravil Möller.

Další reakce? „Je to škoda, ale fotbal teď opravdu není důležitou věcí v životě,“ konstatoval kouč Nizozemska Ronald Koeman. „Je to moudré rozhodnutí. Pro nás všechny je teď priorita jinde. Jediný zápas, který teď potřebujeme vyhrát, je ten proti koronaviru. Týká se to nás všech, nejen lékařů. Dodržujme nařízení a chraňme se tím, že budeme co nejvíc zůstávat doma,“ vyzval trenér Francouzů Didier Deschamps.

„Vnímám to jako velice pozitivní rozhodnutí, jelikož svět dnes bojuje proti zákeřnému virovému onemocnění. Přeji všem fanouškům fotbalu a všem lidem na světě, aby byli zdraví a tuhle zákeřnou nemoc porazili,“ vzkázal kouč Slováků Pavel Hapal. Jeho výběr čeká baráž, v ní se střetne s Irskem a pak případně s vítězem duelu mezi Bosnou a Hercegovinou a Severním Irskem.