Češi se sešli před EURO! Testy a večeře pod dveře. Pak změny v plánech

Sraz natěšené party, která se v červnu popere o český úspěch na mistrovství Evropy, proběhl bez obvyklých fanfár. Hráči po příjezdu na hotel mířili nejdřív na testy a následně do izolace na pokoje. Spoluhráči a kamarádi z týmu se smějí potkat až v podělí ráno před odletem do Itálie. Otravná, leč nutná proticovidová opatření zahájila dlouhou cestu, která by v ideálním případě měla vést k úspěchu na velkém turnaji.

Hráči dostali po příjezdu na pražský hotel Don Giovanni pod dveře pokojů alespoň večeři, někteří si na samotkách se zájmem prohlédli nafasovanou výbavu národního týmu. Už v pondělí tým odlétá na plánovaný kemp do Jižního Tyrolska, který vrcholí páteční přípravou v Boloni proti silné Itálii. V neděli se tým vrací do Prahy, v úterý odehraje na Letné generálku proti Albánii.

O den později byl v pečlivě laděném itineráři naplánovaný odlet do Skotska na základnu v Edinburghu. Jenže bláznivá doba tohle neumožní a Češi jsou nucení svůj plán totálně překopat. Na zápasy nakonec budou létat přímo z Prahy. Důvodem jsou neúprosná nařízení ze skotské strany, která by mohla mít fatální dopad na vystoupení národního týmu na turnaji.

Usilovný tlak české strany, Chorvatska, ale ani UEFA nepomohl. Od čtvrtka se vedla jednání se skotskými vládními autoritami kolem nařízení spojených s koronavirem. Ostrované si ale stojí dál za svým: v případě jediného pozitivně testovaného na covid musí do karantény celý tým. To by fakticky znamenalo, že by mužstvo mohlo přijít i o šanci vůbec hrát na finálovém turnaji EURO. Ostatní státy, ve kterých se evropský šampionát bude konat, přitom respektují pravidla UEFA Return to Play Protocol.

„Nebylo možné přesunout tento camp na poslední chvíli jinam, než do České republiky. Už v neděli 30. května začíná sraz a v této době, kdy se obtížně cestuje, nebylo jiné řešení. Podobně postupuje i chorvatská strana. Náklady s tím spojené platí oběma asociacím UEFA,“ vysvětlil tiskový mluvčí reprezentace Michal Jurman.

Podle informací Sportu aktuálně probíhá snaha o to, aby český tým své úvodní dva duely základní skupiny EURO proti Skotsku (14. června) a Chorvatsku (18. června) nehrál v Glasgow, ale jinde v Evropě.

Vedení české výpravy zbývá ještě týden na to, aby náročnou logistickou operaci na poslední chvíli doladilo a týmu připravilo zázemí v Praze. V příštích dnech ale daný program měnit nemusí. Pod vrcholky italských Dolomit na ně čeká veškerý komfort a špičkové zázemí. Obec Valles, kde Češi rozbalí tréninkový kemp, leží asi 60 kilometrů severně od Bolzana a jen kousek od rakouských hranic. V minulosti tam trénovaly i evropské velkokluby. Šilhavého svěřenci budou mít dvě tréninková hřiště pár kroků od hotelu.