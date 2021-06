Barák: Italové nás skvěle načetli, ale nemá cenu dělat paniku. Týmu věřím!

Co nejvíce vázlo?

„Jak se říká, že Italové jsou obecně po taktické stránce skvěle připraveni, tak se to potvrdilo. Hráči přesně věděli, co a jak na nás chtějí hrát. Povedlo se jim na nás nastoupit, pak se jim dařila kombinace. Mají obrovskou kvalitu, velice dobře řešili i finální fázi. My naopak ve všech těchto směrech zaostávali. Nebyl to pro nás pozitivní zápas, na druhou stranu jsme si vyzkoušeli, jaké to je hrát proti týmu z extratřídy. Věřím, že nám to pomůže do dalších dnů.“

Čím to, že jste se až na úvodní minuty vůbec nedostali do hry?

„Postupně nás fantasticky načetli a měli vynikající organizaci hry. Dobře zavírali střed hřiště, nahoře měli organizovaný presink. Nám kolikrát nezbývalo než hrát těžké balony, dostávali jsme se do složitých situací, kde jsme míč zbytečně ztráceli. Takticky jsme to zvládli blbě, ale narazili jsme na jednoho z největších favoritů evropského šampionátu. Berme to jako cennou zkoušku. Pokud to vezmeme za správný konec, může nám to hrozně pomoct. Do prvního zápasu, kde se teprve začnou počítat body, je pořád hodně času.“

Je to klišé, ale říká se, že někdy je dobré dostat facku před vrcholným turnajem...

„Může to tak být, souhlasím. Ne vždycky se daří, ne vždycky jde vše, jak má. My máme tým, který se nějakou dobu budoval, udělal progres. Tohle k tomu patří. Myslím, že i ty velké týmy jako Itálie občas zaváhají a dostanou facku. Pak jen záleží na tom, jak k tomu přistoupíte. My teď musíme zapracovat na našich chybách a vzít si příklad z Italů. Podívat se, co dělali lépe, a zase se posunout. Je třeba v tom vidět možnost, jak se zlepšit.“

Mohl být rozdíl v tom, že pro Italy to byla generálka, zatímco vy jste do toho šli po kempu v Alpách a ještě máte před sebou úterní Albánii?

„Nemyslím si. Italové před námi absolvovali jen jeden zahřívací zápas se San Marinem, tohle podle mě nehrálo roli. Měli o týden delší sraz, ale spíš prostě ukázali kvalitu a byli lepší. Musíme jim pogratulovat a soustředit se na další prověrku s Albánií.“

Někteří vaši spoluhráči na rovinu řekli, že chtějí EURO vyhrát. Může vás tento direkt lehce vrátit na zem, nebo jaká bude reakce v kabině?

„Ne, my jsme na zemi od začátku. Známe své kvality, jsme si jich vědomi. Samozřejmě každý musí myslet na ty nejvyšší cíle, jinak nemůžete být úspěšní. Kdybychom říkali, že se tam jedeme zúčastnit, tak tam nemáme co dělat. Musíme si věřit. Já si fakt myslím, že dneska šlo všechno proti nám. Špatně jsme se připravili, Italové byli lepší. Teď nemá cenu řešit nic v emocích. V sobotu si to v klidu zhodnotíme u videa a budeme řešit taktické i kvalitativní prvky, abychom byli aspoň o level výš. Ale dělat teď paniku a ze sebe outsidera? To nemá cenu, nechceme se vzdát našich snů a cílů. Kolikrát jste v životě dole, ale musíte věřit v sám sebe. Já tomuhle týmu věřím, má co ukázat. A ještě to ukáže!“