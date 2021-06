NEJ střelec EURO? Lewandowski proti mocným. Suchý popsal jeho sílu

Kylian Mbappé dorazí s luxusním kádrem Francie. Romelu Lukaku má podporu v nadupané Belgii. A Harry Kane jede s po čertech silným Albionem. Plány superstřelcům na EURO však hodlá narušit Robert Lewandowski. S Polskem v zádech. Ano, zní to jako posadit Michaela Schumachera do škodovky a chtít po něm, aby na okruhu udržel za zády borce ve ferrari. Ale zadržte chlápka, který v uplynulém ročníku bundesligy nasázel 41 branek.

Jet na velký turnaj vyhrát krále střelců? V minulosti nic pro outsidery. Když pomineme produktivně slabší EURO 2012, kdy k triumfu stačily tři branky, tvoří se elitní snajpři hlavně v nabušených kádrech.

Stačí se podívat do historických análů: Antoine Griezmann (6 gólů) došel v roce 2016 s Francií do finále. David Villa (4) se Španělskem o osm let dříve bral zlato a Milana Baroše (5) s českou výpravou při portugalské cestě zarazil před posledním duelem na šampionátu až řecký blok.

Letošní rok však může být výjimkou. O slovo se hlásí Robert Lewandowski. Podle mnohých momentálně nejlepší útočník na světě. Na turnaj sice přijíždí „pouze“ s Polskem, ale s vizitkou autora 41 bundesligových tref. A vůbec – nejproduktivnějšího hráče posledních sezon.

„Zakončuje pravou, levou, hlavou. Je to komplexní útočník. Asi nejlepší na světě. Těžko byste hledali jeho slabinu. Jsou typy, které nahoře jen čekají, ale Lewandowski se snaží chodit si pro balon i trochu do hloubky. Navazuje na sebe hráče a uvolňuje prostor. Navíc pak zakončuje z druhé vlny,“ popisuje Lewandowského vlastnosti Marek Suchý, jenž byl v dresu Ausgburgu u toho, když polská superstar v posledním ligovém kole překonala historický počin Gerda Müllera.

To však bylo s pomocí luxusního servisu mnichovských spoluhráčů. Jakmile 32letý forvard navlékne národní barvy, nohy mu těžknou. Vrchního asistenta Thomase Müllera či rychlonožky Leroye Saného s Kingsleym Comanem střídají parťáci druhého sledu.

Znát to bylo už během kvalifikace, kdy rodák z Varšavy pálil přesně pouze šestkrát. Například o čtyři roky starší Cristiano Ronaldo, jenž si rovněž dělá zálusk na korunu, nasázel dvakrát tolik branek. „Jsem na Lewandowského na EURO zvědavý. Podle mě bude chtít Poláky strhnout a vzít to i trochu na sebe. Přeci jen poslední dva roky má mimořádnou formu a byla by škoda, kdyby ji nevyužil i v národním týmu,“ přemítá Suchý.

Pavel Kuka, finalista evropského šampionátu z roku 1996, vidí týmové ambice jako zcela zásadní faktor pro individuální úspěch. „Věřím těm, kteří by mohli jít na turnaji daleko, třeba až do finále. Přece jen asi dáte víc gólů, když odehrajete třeba šest zápasů, ne jen tři.“

V tom případě mezi hlavní aspiranty patří střelci evropských mocností. Francie, Belgie, Anglie, Německa či Itálie. Země, pro které cokoliv jiného než triumf rovná se fiasko. Co kádr, to prvotřídní zabiják. Největší naděje jsou však vkládány do trojice Kylian Mbappé, Romelu Lukaku a Harry Kane, kteří stejně jako Lewandowski prožili mimořádné silný ročník ve svých klubech.

„Mají za sebou fantastické sezony, jsou v laufu a jejich země mají výborné týmy, jež spolu hrají dlouho, jsou perfektně sehrané. V tomhle mají výhodu oproti Lewovi,“ dodává Suchý.