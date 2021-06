Pešek: Za 1+1 jsem rád, chci týmu i dál pomáhat. Semifinále by odložilo svatbu

Věříte v to?

„Gól proti Skotsku mi pomohl k nominaci, ale teď už to bude na trenérovi. Je tady velká konkurence, uvidíme, jak to bude. Ale když budu na hřišti, nechám tam maximum.“

Teď už se dá říct, že bláznivý zářijový sraz v Olomouci jste využil dokonale.

„Asi nejlépe, jak jsem mohl. Potom jsem měl obrovskou motivaci dres obléct znovu. Šel jsem si za tím celou sezonu a jsem rád, že to takhle dopadlo a že letím na EURO.“

Ještě si občas řeknete, že tehdejší porážka 1:2 byla smolná?

„Asi bych neřekl, že jsme měli smůlu. Bylo to tak, jak to mělo být. Náš tým se kvůli covidu složil na poslední chvíli. Bojovali jsme a podali týmový výkon. Bylo nás tam hodně z ligy, stihli jsme jediný trénink, přesto jsme to zvládli proti tak kvalitnímu soupeři celkem dobře. Dokonce jsme se dostali do vedení, ale poté Skotsko ukázalo svou sílu. Mají velkou kvalitu, levá strana je extrémně rychlá. Na to si musíme dát velký pozor, stejně jako na přechod do útoku.“

A ještě se od té doby dost zlepšili.

„Připravujeme se na ně důkladně, je vidět, že jsou dlouho pospolu. Zvedli se. Měli kvalitní přípravu na EURO, odehráli skvělé prověrky. Nečeká nás nic lehkého.“

V úterý proti Albánii jste přidal i asistenci, takže ve dvou zápasech máte bilanci 1+1...

„Jsem za to strašně rád, vždycky jdu do zápasu s tím, že se chci ukázat v co nejlepším světle. A když to vyjde ještě s takovými statistikami, tak mě o to víc těší, že jsem pomohl týmu. Doufám, že v tom budu pokračovat a že se mi takhle bude dařit i nadále.“

Je fajn, že už máte přestupem do Sparty vyřešenou budoucnost?

„Mám čistou hlavu, jsem rád, že se to vyřešilo takhle rychle a že se můžu soustředit na šampionát. Na Spartu se těším, ale bude na ni čas až po turnaji. Teď myslím jen na nároďák.“

Dnes to vypukne.

„Těšíme se moc, bude to velký turnaj, jsou velká očekávání. Večer to s klukama určitě budeme sledovat, tím to odstartujeme. Je to tady, paráda!“

Přitom jste měl v sobotu stát u oltáře...

„Jo, ve 12:15 jsem tam měl stát, ale bohužel... Nebo bohužel ne, jsem šťastný, že jsem tady. Odložili jsme to na sedmého července, pak už to snad klapne a užijeme si to.“

Co když postoupíte?

„Vím, že sedmého je semifinále, ale jiný termín už nebyl. (smích) Covidová situace nám moc nehraje do karet, ale když dojdeme takhle daleko, tak je jasné, že budu muset svatbu přeložit na další termín. Byly by to příjemné starosti.“

Problémem jsou i chybějící čeští fanoušci na tribunách, viďte?

„Pro Skoty to možná nějaká výhoda bude, ale my jsme tam už hráli a prostředí známe. Jinak je samozřejmě škoda, že tam čeští fanoušci nebudou. Jsou skvělí, vždycky nás podporovali. Budeme bojovat i za ně.“

O jakýkoli postup, třeba i ze třetího místa. Dost napoví právě první duel se Skotskem, který je občas nazýván jako souboj outsiderů.

„Je super, že první zápas startujeme spolu. Ukáže se, jak na tom budeme, a pak si to rozdáme s Chorvatskem a Anglií. Ale outsider, nebo favorit? Na velkém turnaji se vždycky může stát cokoli.“

Pokleknete před utkáním?

„Ještě jsme to s týmem neřešili, asi si to řekneme až před zápasem. Nemám ještě žádné zprávy.“

Mimochodem, čím v bublině zaháníte spoustu volného času?

„Je to těžký, ale máme skvělé podmínky. Hrajeme pingpong, playstation, aktivit je tu k dispozici moc. Užíváme si to, akorát je škoda, že rodiny na nás čekají doma. Ale taková je doba. Jo, a ještě si lepím do alba karty Panini, za chvíli je budu mít kompletní.“ (úsměv)

