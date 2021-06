De Bruyne chybí, zastoupí ho Hazard? Spekulace o odchodu z Realu sílí

Měl velmi špatnou sezonu. Neustálá zranění, spekulace o jeho nadváze, málo odehraných zápasů, nicotný počet gólů, a Real už ho pomalu vyhání. I on sám by se nejradši viděl někde jinde. Ani přípravu na EURO nemohl pořádně odkroutit. Přesto by měl Eden Hazard dneska zastoupit zraněnou perlu belgické reprezentace Kevina de Bruyneho.

Hromada trenérů by hned měnila a ani si nestěžovala. Když nemáš Kevina de Bryuneho, dej tam Edena Hazarda. Zřejmě takhle „jednoduše“ se dnes rozhodne trenér Belgičanů Roberto Martinez.

De Bruyne si totiž stále hojí zranění v obličeji. Kvůli zlomeninám, které utrpěl v neúspěšném finále Ligy mistrů a kvůli kterým i předčasně střídal, šel na operaci. Byť nejdřív se zdálo, že to nebude potřeba, přesto si nakonec drobný, asi dvacetiminutový zákrok neodpustil.

To ovšem akorát způsobilo, že léčba se protáhne. Ještě se úplně neuzdravil, tím pádem ani nenasedl s týmem na letadlo směr Petrohrad, kde dnes večer zahájí Belgičané turnaj proti Rusku. A přesně se neví, kolik toho na šampionátu stihne.

Jeden z nejlepších hráčů Premier League a vůbec celého světa, největší klenot v nabouchaném kádru reprezentace odpočívá na základně v Tubize.

EURO 2021: Belgie, Itálie nebo obhajoba? Redaktoři Sportu tipují, kdo má na zlato

„Počítám s ním spíše v pozdějších zápasech základní skupiny,“ přiznal Martinez. Po dnešku budou zbývat dva, příští čtvrtek proti Dánsku a 21. června proti Finsku.

Do té doby se nabízí řešení, které Belgičané budou označovat za náhradní, jiné týmy by možná dvakrát neváhaly a vlepili takového muže rovnou do ideální jedenáctky – Eden Hazard. Má to ovšem svoje proti…

Za Real v minulé sezoně nastoupil jen do 21 soutěžních zápasů, dal pouhé čtyři góly. Zleva zprava ho kropila kritika, že bojuje s nadváhou, že je nezaujatý, že je prostě mimo, čemuž rozhodně nepřispívala častá zranění, která se mu vracela.

Proto se během jarní části sezony častěji a častěji objevovalo, že Real se bude chtít Hazarda zkrátka zbavit. Naposledy v květnu, kdy se ve spekulacích zároveň poprvé prosáklo, že by rád odešel i sám hráč. A nejlépe pak do Chelsea, na kterou má milé vzpomínky, vyhrál s ní dvakrát Premier League, dvakrát Evropskou ligu.

Jenomže vedení Realu má mít dost jasné představy, za kolik ho prodávat, možná až přehnané. Padesát milionů eur odstupné, v korunách to je více než miliarda a čtvrt.

Ani on přitom nezahajoval přípravu na EURO úplně zdravý, chyběl i v zápase proti Řecku, ve kterém Belgie remizovala díky trefě jeho bratra Thorgena 1:1. Do druhého utkání proti Chorvatsku nastoupil až na posledních deset minut.

Je otázka, jestli je Hazard v kondici, aby to uměl za špičkového De Bruyneho vzít. Jeho uplynulá klubová sezona a jeho rozpoložení tomu příliš nenahrává…

Zobrazit online přenos Rozhodčí Lahoz – Devís, Palomar (vš. ESP) Stadion Krestovskij stadion, Petrohrad

EURO 2021: Turci zdechli, všiml si Hašek. Experti řešili i podivný metr sudího

EURO 2021: K čemu ten VAR je?! Experti řešili neodpískanou ruku Turků ve vápně

EURO 2021: Redaktoři věří v český postup, nejvýhodnější je druhé místo

EURO 2021: Bolest na stoperu, maratonec i kanonýr. Jak daleko dojde český tým?