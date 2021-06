Anglie má novou hvězdu: jen rok v lize a úsměv jako Ronaldinho!

Vzal míč a vrhnul se s ním do chorvatské obrany. Vyhnul se všem nohám a pak kolegovi Raheemu Sterlingovi poslal přihrávku, po níž se šlo slavit. Výhra 1:0, chumel anglických hráčů se pak naštosoval v rohu u praporku včetně asistenta u rozhodující trefy Kalvina Phillipse.

Kousek od toho rohu hřiště seděla ve Wembley i Phillipsova máma Lindsey. Přesně v té části stadionu, která byla radujícím se hráčům Albionu nejblíže. „V tu chvíli mi došlo, že tam kousek sedí. Měl jsem ruce nahoře, radoval se a zároveň ji očima hledal. Pak jsem ji našel, smáli jsme se na sebe,“ vyprávěl nadšený záložník Leedsu.

„Chtěl jsem, aby na mě rodina byla hrdá. Den předtím právě měla moje máma narozeniny, takže jsem na hřiště prostě chtěl jen jít a užít si to. A myslím, že se to povedlo.“

„A ten okamžik, kdy to Sterling trefil, páni… Krásný moment,“ zasnil se Phillips. Kdo by si to pomyslel. V Leedsu je od svých čtrnácti let, za áčko začal nastupovat v devatenácti. Ve dvaceti se stal stabilním členem základu.

Všechno ve druhé lize, dohromady šest sezon než Leeds postoupil do Premier League. A život se okamžitě změnil i Phillipsovi. Ještě než přišel debut v první lize 12. září v úchvatném zápase na Liverpoolu, který vyhráli domácí 4:3, nastoupil poprvé i za áčko Albionu. O čtyři dny dřív totiž odehrál 76 minut v Lize národů proti Dánsku. Od té doby nastupuje pravidelně vyjma loňských listopadových termínů, kdy ho zabrzdilo zranění ramene.

A jeho vzor? Ronaldinho. „Ale ne že bych si myslel, že jsem typ hráče jako on. Ronaldinho hrál fotbal pořád s úsměvem, řekl bych, že byl na hřišti vyloženě šťastný. A takhle to cítím i já. Bavím se, směju se na hřišti nebo i když sedím na lavičce,“ říká o sobě.

Třeba mu dobrou náladu ještě vylepší postup do osmifinále EURO. Stačí dnes zdolat Skotsko…