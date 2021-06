Chorvatský „Hložek“ za půl miliardy. Talent (19) baví nejen jménem

Ročník 2002. Největší talent posledních let, který je fyzicky i mentálně připraven na nejvyšší úroveň, také proto je na radaru všech evropských velkoklubů. Ano, i Chorvatsko má na EURO v Joškovi Gvardiolovi svého Adama Hložka. Se dvěma rozdíly. Produkt vyhlášené akademie Dinama Záhřeb je obráncem. A na rozdíl od klenotu Sparty už v kariéře nebude pokračovat v rodné zemi, Balkán od léta vymění za bundesligu. Za téměř půl miliardy korun jej koupilo Lipsko.

Vtípky na podobnost jména se stratégem z Manchesteru City slýchává každý den, odtud přezdívka „malý Pep“. Jinak si však Joško Gvardiol už nějakou dobu, jakkoli to zní v pouhých devatenácti letech zvláštně, buduje reputaci sám. A daří se mu to dokonale.

„Nemyslím si, že byste v tomto věku na světě našli lepšího obránce,“ prohlásil bývalý trenér Dinama Zoran Mamič.

Britský deník Guardian jej na podzim 2019 – stejně jako Adama Hložka – zařadil na šedesátičlenný list zázračných mladíků, kteří by co nevidět měli oslnit (nejen) Evropu.

V tu dobu se sice teprve přesouval do áčka záhřebského celku, ale výjimečný potenciál nešlo přehlédnout.

„Jde opravdu o mimořádný talent. Nedivím se, že o něm všichni mluví, ten chlapec má v sobě úplně vše. Levačkou umí posílat dlouhé pasy, rozumí si s míčem a ještě je fyzicky tak silný, že nemá problém v soubojích,“ obdivoval Gvardiola někdejší chorvatský kanonýr Ivica Olič.

Pořádně dal o sobě v seniorské kategorii vědět v minulé sezoně. V domácí soutěži odehrál pětadvacet utkání, v Evropské lize včetně čtvrtfinále s Villarrealem nastoupil desetkrát.

Občas jako levý bek, občas jako stoper. I proto je typologicky připodobňován k Davidu Alabovi, rakouské hvězdě, která má z Bayernu Mnichov namířeno do Realu Madrid.

Rovněž Gvardiola čeká přesun. Přestože v úvodu loňského podzimu si začínal budovat svou pozici v mančaftu chorvatského mistra, sešel se už tehdy v hlavním městě pořádný zástup zájemců.

Po velkém milovníkovi basketbalu mocně toužil třeba Marcel Bielsa z Leedsu United, se svou více než půlmiliardovou nabídkou z Premier League však neuspěl.

„Malý Pep“ si vybral Lipsko. S bundesligovým klubem, který je vyhlášený prací s talenty, podepsal pětiletý kontrakt s tím, že ročník 2020/21 dohraje na stadionu Maksimir.

Cena? Šestnáct, s bonusy až devatenáct milionů eur, tedy necelá půlmiliarda korun. Gvardiol se stal rázem nejdražším chorvatským teenagerem v historii.

„Získali jsme sice mladého, ale již velmi vyspělého fotbalistu, který nám díky své levé noze přinese do sestavy mnohem větší variabilitu,“ radoval se sportovní ředitel Lipska Markus Krösche.

„V Záhřebu dostal potřebnou minutáž, od léta se na něj těšíme. Budeme neustále pracovat na jeho rozvoji přesně podle naší filozofie,“ dodal.

Vzhledem k odchodům defenzivních opor – Dayot Upamecano přestupuje do Bayernu a Ibrahima Konaté do Liverpoolu – bude mít Gvardiol pod novým koučem Jessem Marschem ze sesterského Salcburku šanci vplout rovnou do základu.

Zvlášť když v posledních týdnech sbírá cenné zkušenosti. Posledního května odehrál na EURO jednadvacítek čtvrtfinále (Chorvatsko prohrálo se Španělskem 1:2), hned nato se připojil k A-týmu.

Debutoval v přípravě proti Belgii, v premiéře turnaje proti Anglii už od úvodní minuty naháněl Phila Fodena a spol. Diamant přece nebude sedět na lavičce.

„Odehrál kvalitní zápas,“ chválil ho kouč Zlatko Dalič, který by ho měl postavit i proti duu Lukáš Masopust, Vladimír Coufal.

A v průběhu duelu se třeba potká s Hložkem, bylo by to stylové.