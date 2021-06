Slováky držel Dúbravka, pak došlo ke střetu. Penalta to nebyla, zlobil se

Ledová zeď ze severu drží. Nezbourali ji ani chodci ze Slovenska. Brankář Martin Dúbravka dlouho držel naději na remízový výsledek, nakonec ale inkasoval z penalty. Švédsko i v šestém utkání z posledních sedmi udrželo čisté konto a po výhře 1:0 má ve skupině E slušně našlápnuto k postupu. Stvrdit by ho měla i pouhá remíza s Polskem. Slováci si naopak zadělali na velké potíže.

Pravda, s nulou ve slovenské kolonce přímých střel na branku to strážci ze Švédska měli výrazně usnadněné. Hamšík a spol., kteří se v případě výhry mohli radovat z postupu do osmifinále, se přidali do společnosti Turecka, což byl dosud jediný účastník EURO, který měl na turnaji utkání bez střely na branku (proti Itálii).

Dlouho to však vypadalo, že Tre Kronor urputnou slovenskou defenzivní hráz nepokoří. Proti byl především brankář Martin Dúbravka, jenž v prvním poločase zlikvidoval pokus Larssona a ve druhé části vytáhl dva skvělé zákroky.

Poprvé v 59. minutě mrštným skokem vyškrábl Augustinssonovu hlavičku. O pár okamžiků později se parádním sólem předvedl Alexander Isak, ale střelu k tyči opět pokryl skvěle chytající brankář Newcastlu.

Poté však Slováci předvedli soubor nedorazů a taktických chyb, které draví Švédi okamžitě využili. Isak šikovně prodloužil Lustigovu průnikovku na Quaisona a oblíbeného žolíka trenéra Janneho Anderssona složil vyběhnuvší Dúbravka k zemi. „Penalta!“ zavelel německý sudí Siebert.

„Jsem naštvaný. Z mého pohledu to faul nebyl. Jejich hráč do mě naběhl a upadl,“ kroutil hlavou Dúbravka.

V tu chvíli už někdejší gólman Liberce či Sparty vzýval všechny svaté. Specialistou na pokutové kopy zrovna není – z posledních deseti nelapil ani jednu.

A jinak tomu nebylo ani u té jedenácté. „Kopl ji dobře, nedalo se s tím nic dělat. Takhle se mají penalty kopat," krčil rameny Dúbravka.

Emil Forsberg poslal míč do pravého horního rohu a Švédsko mířilo za první výhrou na EURO od roku 2012, kdy senzačně setnulo Francii.

„Úžasný pocit. Jsem extrémně šťastný. Byli jsme lepším týmem a vyhrát jsme si zasloužili. Od Quaisona a Isaka to byla úžasná akce,“ usmíval se autor jediné trefy v Petrohradu.

„Velká škoda. Kdyby sudí neodpískal penaltu, remízu bychom udrželi a byl by to pro nás zlatý bod,“ mrzelo Hamšíka.

Měl moc dobře spočítané, že se nyní Slováci musí upínat k zázraku – výhře nad Španělskem. Seveřanům by naopak měla k postupu do osmifinále stačit pouhá plichta s Polskem.

