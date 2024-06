Liga naruby ŽIVĚ: Jsou Češi připraveni na EURO? Co Priskeho odchod?

Patrik Schick poslal Čechy z penalty do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Schick poslal Čechy z penalty do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Šulc naskočil do zápasu se Severní Makedonií z lavičky • Pavel Mazáč (Sport)

Střídající Mojmír Chytil jde do souboje s brankářem • Pavel Mazáč (Sport)

Čeští fotbalisté v generálce na EURO i počtvrté vyhráli pod novým trenérem Ivanem Haškem, ani tentokrát ale vítězství nebylo nejpřesvědčivější. Rozhodly dva góly z pochybných penalt, z toho jedna až v závěru utkání. Co ukázal poslední zápas před mistrovstvím Evropy v Hradci Králové proti Makedonii? Jak je ready český tým na ME? Jak bude vypadat základní sestava na první zápas s Portugalci, kdo - pokud vůbec někdo - nahradí Michala Sadílka? A jak Sparta vyřeší odchod Briana Priskeho, který by měl být oznámen dnes, tedy v úterý?