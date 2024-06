Děti vítaly české hvězdy: Deutscher meister Schick! Nájezdy měly grády

PŘÍMO Z NĚMECKA | Sorry, už je plno. Všech 1200 vstupenek, které pořadatelé rozdali zájemcům o návštěvu českého otevřeného tréninku, zejména dětem, bylo fuč. V 10:30, půlhodiny před začátkem, měli opozdilci smůlu. Tribunka stadionku Eintrachtu Norderstedt, hrajícího čtvrtou německou ligu, se hemžila českými vlaječkami. Byla to zkrátka zábava. „A my jsme si ji moc užili,“ rozplýval se ofenzivní univerzál Ondřej Lingr. Nejvíce podpisů a selfie rozdal Patrik Schick, kanonýr Leverkusenu.