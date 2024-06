Laci pomohl gólem k bodu. Kouč Chorvatska: Není to MS, hráči stárnou

První půle přinesla sice územní převahu Chorvatů, což se obecně čekalo, ale více šancí měli překvapivě Albánci pod vedením brazilského kouče Sylvinha. A že jsou přemožitelé Čechů v kvalifikaci specialisty na rychlé góly na EURO, se ukázalo znovu.

Poté, co proti Itálii Nedim Bajrami v 23. sekundě dal nejrychlejší gól v historii evropských šampionátů, se tentokrát už po deseti minutách radoval sparťanský pracant Qazim Laci po centru Asaniho, kdy lízl míč a fantom MS v Kataru Dominik Livakovič v bráně Chorvatska tentokrát úplně čisté svědomí neměl. Jednalo se o čtvrtou reprezentační trefu Laciho a první na EURO.

„Věřil jsem po první půli. Dobře jsme do zápasu vstoupili, to bylo nejdůležitější,“ řekl Laci po utkání, které Albánie ještě mohla ztratit.

Chorvatům se však dlouho nedařilo a jejich útoky by se daly charakterizovat jedním slovem. Jalové. Dlouho se nemohli prosadit, protože na úvod turnaje padli se Španělskem 0:3 a tentokrát se na poločasovou přestávku taky pakovali bez gólu. Kouč Zlatko Dalič tak udělal hned o půli dvě změny. Za Majera a Brozoviče přišli Pašalič a Sučič, takže logické povzbuzení útoku.

Luka Modrič se snažil ve středu pole vymýšlet, co to šlo, ale dlouho Chorvaté ty správné střelecké kopačky nemohli najít. Albánci slušně bránili, a co prošlo na branku, to si Thomas Strakosha pohlídal.

Poslední dvacetiminutovka však měla grády. Nejprve se konečně povedlo Chorvatům soupeře překvapit a ke střele na bližší tyč se dostal útočník Hoffenheimu Andrej Kramarič. Srovnáno. Jenže neuplynuly ani dvě minuty a Chorvaté vedli. Biliár s míčem se po několika odrazech dostal do albánské sítě. Nešťastným vlastencem se prezentoval Klaus Gjasula, který v 72. minutě střídal Laciho.

Jenže favorit z Jadranu tři body odmítl, když zcela nepochopitelně hrál s Albánci nahoru a dolů, ti se dostávali do dobrých pozic a velká šance Dakua měla být varováním. Zcela trestuhodně a amatérsky zápas vedoucí tým dohrával a přišel trest, když obránce Ajaxu Josip Šutalo nedokázal odvrátit přízemní pas z levé strany a comeback jako hrom zažil Gjasula, který se dostal k míči a nekompromisně jej napálil do brány mezi nohama Joška Gvardiola. Livakovič nemohl dosáhnout.

Řízný záložník německého Darmstadtu tak došel vykoupení a získal pro Albánii kýžený bod.

„Ten bod jsme si zasloužili. Nepřestali jsme hrát až do konce. Jde o odměnu za ten boj od první do závěrečné minuty. Pořád jsme běhali a pomáhali jeden druhému, byli jsme všude,“ řekl po utkání šťastný Laci.

Úspěšný kouč Chorvatů posledních let Zlatko Dalič po utkání neskrýval roztrpčení. Jeho tým zatím v Německu nepředvádí příliš chytrý fotbal. „Co k tomu říct. Chtěli jsme zvýšit na 3:1, aniž bychom to potřebovali. Vůbec jsme neměli dovolit, aby se hra přelévala a mohli vlétnout do naší otevřené obrany. Byla to velká chyba,“ lamentoval muž, který dotáhl Chorvaty k stříbru na MS 2018 a bronzu na světovém šampionátu o čtyři roky později.

„To byly jiné příběhy před šesti a dvěma lety. Naši hráči stárnou. Bod ale znamená, že žijeme, teď musíme bezpodmínečně porazit Itálii,“ doplnil Dalič.

V posledních zápasech skupiny dojde kromě poměření sil Chorvatska s Itálií také na duel Albánie se Španělskem.