Facka ve finále i odplata. Italové v „derby“ proti vzoru, Španělé mění styl

Když před třemi roky v semifinále Italové odklidili z cesty při cestě za trofejí evropských šampionů Španěly, už tehdy nadchli novým stylem. EURO 2020 ovládla italská záloha a její diktát přihrávek. A o tiki-taka se mluví i ve spojení s novým koučem Lucianem Spallettim. Úvodní utkání s Albánií (2:1) bylo ukázkou dominance, když si hráči v modrém vyměnili rekordních 809 pasů.

Ve Španělsku se ale „Azzuri“ zhlédli nejen co se tiki-taka týče, ale i v konzistenci. „Fotbalové Španělsko se stalo tím, čím je, protože hrají stejným stylem. Udržují si stejnou filozofii. Některé země jsou definované určitým stylem fotbalu, se kterým jsou úspěšné. A abyste byli úspěšní, musíte si vzít příklad ze Španělska,“ prohlásil před šlágrem Spalletti.

Celkově panuje mezi oběma tábory velký respekt. „Nikdo nechtěl dostat do skupiny Itálii. Skvělý tým, kterému se na velkých turnajích daří,“ řekl už dříve trenér Luis de la Fuente. Zajímavé je, že právě pod ním začíná Španělsko styl tiki-taka možná lehce opouštět.

SESTŘIH: Španělsko - Chorvatsko 3:0. Jízda v první půli, gól i bučení na Moratu Video se připravuje ...

Jakoby si s Italy měnili v herním stylu role. „La Roja“ má snad poprvé za poslední dekádu v kádru čistokrevná dynamická křídla (Lamineho Yamala a Nica Williamse) a například v úvodním utkání skupiny proti Chorvatsku (3:0) měl tým jen 47 % držení míče. To by nebylo nijak šokující číslo, pokud by se neukázalo, že jde o naprostou anomálii. Skončila totiž šňůra 136 zápasů, ve kterých Španělé drželi míč více než soupeř. Táhla se od roku 2008…

„Dostávají míč dopředu trochu rychleji, jsou více přímočaří. Mají tři rozdílné forvardy a jsou schopni udeřit i z rychlých protiútoků,“ všiml si rozdílů Spaletti. I přes to všechno vidí uvnitř kádru nadcházejícího soupeře několikrát zmíněnou španělskou DNA. „Chceme se otestovat top soupeřem, abychom věděli, jak na tom jsme.“

Některými je utkání považováno za derby, což je možná trochu přehnané. Jisté ale je, že jde o první souboj těžkých vah na tomto šampionátu. Něco podobného v základních skupinách slibuje pouze šlágr Nizozemska s Francií, na zbytek velkolepých konfrontací gigantů si budeme muset počkat do vyřazovací fáze.