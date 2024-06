ONLINE: Anglie - Slovensko. Zabere Albion? Haraslín a spol. cítí šanci

Ivan Schranz poslal Slovensko v 17. minutě do vedení, trefil se i ve druhém utkání na EURO • ČTK / AP / Andreea Alexandru

Anglie sice na EURO ovládla skupinu C, v Německu ale rozhodně nijak nepřesvědčuje. Kritika na hru týmu trenéra Garetha Southgatea se valí ze všech stran. V nedělním osmifinále čeká Albion v Gelsenkirchenu duel proti Slovensku. Lukáš Haraslín a spol. prošli do play off ze třetího místa vyrovnané skupiny E, ve které získali čtyři body. Zaskočí v boji o čtvrtfinále favorita? Utkání startuje v 18 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.