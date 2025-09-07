Hašek o Černé Hoře: Chyby i pozitiva, ale konkrétní nebudu... Co oslabený kádr?
Den po zápase v Černé Hoře oslavil 62. narozeniny, od týmu dostal dort. „Ale nejhezčí dárek pro mě bylo vítězství,“ netajil Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace. V neděli odpoledne seděl na tiskové konferenci v Malšovické aréně v Hradci Králové, kde se v pondělí národní výběr poměří s Saúdskou Arábií. Hašek, mimochodem, vedl v minulosti saúdskoarabský al-Hilál.
V Černé Hoře jste vyhráli. Změnil se váš názor na výkon s odstupem času?
„K zápasu se vždy vracíme až po nějakém čase, zhodnotíme si ho, na dalším srazu si uděláme krátkou analýzu. Chyby, které jsou, zpracujeme do videa. Zápas jsem samozřejmě viděl znovu, bylo tam dost chyb, ale i spousta dobrých věcí, na kterých musíme stavět.“
Můžete být konkrétní?
„Myslím, že to bylo velmi dobré utkání před Chorvatskem, které může hrát podobným stylem, ale konkrétní věci si nechám nejdřív pro hráče, pak vám to klidně řeknu. Na další tiskovce se můžete zeptat.“
Do duelu se Saudy půjdete s oslabeným kádrem. Co se změnilo?
„Drobnější zranění měli po Černé Hoře Douděra a Kušej. Zatím se nepotvrdily nějaká větší zranění, jsou to jen drobné šrámy. Jenže šlo o svalové problémy, takže nechceme riskovat další větší zranění, proto odjeli zpět do klubu. Pryč je také Láďa Krejčí, s ním jsme měli dohodu už před srazem. Dodělává věci spojené s přestupem, musí ještě do Girony. Věřím, že po předzápasovém tréninku budou všichni v pořádku.“
Jinak byste povolali někoho dalšího?
„Zvažovali jsme to na základě zdravotního stavu, ale pořád je nás tady dost. Kdyby však bylo potřeba, jsme připravení někoho donominovat.“
Berete duel jako hlavní přípravu na klíčový střet s Chorvatskem, nebo spíš jako zkoušku hráčů, kteří ještě neměli tolik příležitostí?
„Je to prestižní mezinárodní utkání, slovo přátelák nemám rád. Jde o konfrontaci s asijskou federací, abychom viděli, jak jsme na tom v porovnání s ní. Objeví se i někteří, kteří jsou poprvé v nároďáku, uvidíme, jak na tom jsou, a z toho budeme čerpat do budoucna.“
Proč jste vybrali zrovna tohoto soupeře?
„Z možností byla tahle pro nás nejzajímavější v tom, že hrajeme doma a se soupeřem, který je prostě trochu jiný. To hledisko pro nás bylo zajímavé, navíc to byl nejsilnější soupeř z těch, kteří byli na papíře. Je to velmi, velmi silný tým.“
Ano, na mistrovství světa v Kataru porazil Argentinu. Co se od nich dá čekat?
„Je to jedno z mužstev, které udělalo za poslední dobu největší progres. Všichni trénují ve své lize s nejlepšími hráči na světě, to zvedá jejich sebevědomí, mají vynikajícího trenéra, který má za sebou mezinárodní úspěchy. Jsou nebezpeční, je tam kvalita. Ti kluci jsou vybavení technicky, rychlostně, dynamicky.“
Třeba známý útočník Salem Al-Dawsari?
„Nevím, jestli bude v pořádku. Je to hráč, kterého jsem měl možnost trénovat, když mu bylo osmnáct devatenáct let. Už v tom věku patřil k základním pilířům. Je to neskutečně zajímavý hráč, v rychlosti umí dělat neočekávané věci, které nejsou tady v Evropě zvykem. Je to asi největší hvězda.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0