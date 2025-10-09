ONLINE: Česko - Chorvatsko 0:0. První velká šance, Provod přímým kopem protáhnul Livakoviče
Už není kam couvnout. Čeští fotbalisté mají poslední šanci zajistit si přímý postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku 2026. Musejí ovšem v Praze porazit Chorvatsko a v ideálním případě co nejvyšším rozdílem. Poslední střetnutí v Osijeku skončilo pro Čechy blamáží 1:5. Byť mají nyní oba týmy po 12 bodech ve skupině L, Chorvaté mají ještě zápas k dobru. Zvládne tým kouče Ivana Haška zaválet proti partě kolem nestárnoucího Luky Modriče? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20.45 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3
Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4
Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0