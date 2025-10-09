Předplatné

ONLINE: Česko - Chorvatsko 0:0. První velká šance, Provod přímým kopem protáhnul Livakoviče

Už není kam couvnout. Čeští fotbalisté mají poslední šanci zajistit si přímý postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku 2026. Musejí ovšem v Praze porazit Chorvatsko a v ideálním případě co nejvyšším rozdílem. Poslední střetnutí v Osijeku skončilo pro Čechy blamáží 1:5. Byť mají nyní oba týmy po 12 bodech ve skupině L, Chorvaté mají ještě zápas k dobru. Zvládne tým kouče Ivana Haška zaválet proti partě kolem nestárnoucího Luky Modriče? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20.45 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko440017:112
2Česko540111:612
3Faerské ostrovy52034:56
4Černá Hora52034:96
5Gibraltar50052:170

