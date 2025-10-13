Hašek prý skončí. Kdo místo něj? Vedení asociace má zvažovat dva zkušené kouče
Není to oficiální. Zdroje Sportu ovšem říkají, že Ivan Hašek po historické prohře na Faerských ostrovech 1:2 skončí u národního týmu. Vedení asociace má zvažovat, že na jeho místo usedne buď Miroslav Koubek, nebo Michal Bílek.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po blamáži prohlásil: „Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka.“ Podle informací Sportu však první část klíčového rozhodnutí – tedy otázka, zda odvolat Ivana Haška a jeho tým – našla odpověď ještě na Faerských ostrovech.
Trenér má údajně skončit.
Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky. Ta v úterý hraje v Bulharsku další zápas evropské kvalifikace.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0