Hašek prý skončí. Kdo místo něj? Vedení asociace má zvažovat dva zkušené kouče

Ostuda na Faerských ostrovech a uražený Černý. Smířený Hašek a připravený Koubek?
Trenér reprezentace Ivan Hašek během zápasu s Chorvatskem
Ivan Hašek během utkání s Chorvatskem
Trenér Ivan Hašek během zápasu s Chorvatskem
Trenér Ivan Hašek před utkáním proti Saúdské Arábii
Ondřej Škvor
Kvalifikace MS fotbal 2026
Není to oficiální. Zdroje Sportu ovšem říkají, že Ivan Hašek po historické prohře na Faerských ostrovech 1:2 skončí u národního týmu. Vedení asociace má zvažovat, že na jeho místo usedne buď Miroslav Koubek, nebo Michal Bílek.

Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po blamáži prohlásil: „Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka.“ Podle informací Sportu však první část klíčového rozhodnutí – tedy otázka, zda odvolat Ivana Haška a jeho tým – našla odpověď ještě na Faerských ostrovech.

Trenér má údajně skončit.

Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky. Ta v úterý hraje v Bulharsku další zápas evropské kvalifikace.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

