Haaland táhne Norsko za historickým úspěchem. O americkém snu se ale (ještě) nemluví
Mezi velké fotbalové národy se Norsko nikdy neřadilo. Na mistrovství světa se seveřané představili jen třikrát, naposledy v roce 1998. Tou dobou ještě velká část jejich současných reprezentantů ani nebyla na světě, včetně toho vůbec nejzvučnějšího jména. Erling Haaland nyní ovšem znovu překonává historické rekordy a neuvěřitelnou střeleckou formou žene tým směrem na americký šampionát.
Nikdo to nechce zakřiknout, ale je to už opravdu blízko. „Pokusíme se vyhrát příští zápas,“ vyhnul se odpovědi na otázku ohledně historického úspěchu Erling Haaland.
„Myslím, že na to teď nechci odpovídat,“ klidnil nadšení po sobotním úspěchu kouč norského výběru Stale Solbakken, kdy jeho svěřenci rozebrali Izrael poměrem 5:0.
On sám je přitom jedním z pamětníků poslední účasti na největší fotbalové akci. Solbakken ve Francii 1998 zasáhl do tří utkání. A pokud je vám jeho příjmení povědomé, máte pravdu. Skutečně jde o otce Markuse Solbakkena, kmenového hráče Sparty, jenž aktuálně hostuje v italské Pise.
Mluvit nahlas o velkém americkém snu je sice stále tak trochu tabu, ale klopýtnout před cílem by bolelo opravdu hodně. Seveřanům aktuálně vyrostla nebývale talentovaná generace. Hru mužstva řídí ve středu pole kapitán Martin Ödegaard z Arsenalu, z pozice stopera vše jistí Kristoffer Ajer z Brentfordu a vedle Haalanda vepředu děsí obrany Alexander Sörloth (Atlético Madrid).
Především oba hvězdní útočníci mají přitom ještě jednu speciální motivaci směrem k americkému světovému šampionátu. V roce 1994 totiž v USA v národním dresu pobíhali jejich otcové. Göran Sörloth se rozloučil s reprezentační kariérou při závěrečném skupinovém utkání s Irskem (0:0), Alf--Inge Haaland zase na postu pravého obránce odehrál celých 90 minut prvních dvou duelů a užil si tak historicky první vítězství Norska na mundialu proti Mexiku (1:0).
„Musel to být úžasný pocit, a přesně to chceme zažít i my,“ zasnil se obávaný forvard Atlétika, který v kvalifikaci zatím přispěl třemi góly a jednou asistencí.
Jeho podíl určitě není malý, ale hlavnímu strůjci norské pohádky sahá maximálně po kolena.
Absolutním králem Norska je bezesporu jeho kolega Haaland. Obrovitý Viking se trefil ve všech dosavadních šesti kvalifikačních zápasech a dohromady narval do sítě hned dvanáct míčů.
Je jako robot
Pro porovnání: tolik zvládla celá česká reprezentace dohromady. Země s vyšším počtem zásahů, než kolika se pyšní blonďák z Manchesteru City, byste spočítali na prstech.
V posledním klání proti Izraeli se blýskl dalším hattrickem, předtím zase pěti góly a dvěma asistencemi zdemoloval Moldavsko a celkem se v reprezentačním dresu pyšní neuvěřitelnou statistikou. Ve 46 startech zapsal už 51 branek a drží si tak průměr přes jeden gól na zápas.
I v porovnání s těmi největšími velikány působí jako přízrak z jiné dimenze. Lionel Messi potřeboval na 50 zásahů na mezinárodním poli 107 zápasů, Cristiano Ronaldo dokonce 114.
„Přestal mě udivovat už před lety. Když nastoupí na hřiště, tak dá vždycky gól. Pokud jde o střílení branek, je jako robot,“ popisoval nadpozemská čísla tahouna útoku Alexander Sörloth.
„Je ohromně důležitý. Nejde jen o góly, ale neustále na sebe bere odpovědnost. Soupeř na něj musí nasadit aspoň dva obránce, a tím vzniká víc prostoru pro nás ostatní vepředu,“ dodal na adresu hlavního strůjce historického tažení.
Předčasné oslavy se v Oslu mohou konat už v úterý. Pokud totiž favorizovaná Itálie zaváhá proti Izraeli, zůstane její šance na první příčku už opravdu pouze v teoretické rovině.
Ovšem i za předpokladu, že Squadra Azzurra doma uhraje tři body, není její šance velká. Vzhledem k ohromujícímu rozdílu skóre totiž Norům v podstatě stačí za měsíc doma skolit nepřesvědčivé Estonsko a následně v Itálii neselhat propastným rozdílem.
Statistická pravděpodobnost první účasti na mistrovství světa po osmadvaceti letech tak podle webu Football Meets Data aktuálně činí 98 procent a seveřané už si pomalu mohou kupovat letenky směr Severní Amerika.
Počet zápasů potřebný na 50 reprezentačních gólů
- Erling Haaland (Norsko): 46
- Lionel Messi (Argentina): 107
- Cristiano Ronaldo (Portugalsko): 114
Reprezentace s nejvyšší pravděpodobností přímého postupu na MS
- Chorvatsko: 100 %
- Anglie: 99,9 %
- Nizozemsko: 99,9 %
- Portugalsko: 99,8 %
- Francie: 99 %
- Španělsko: 99 %
- Norsko: 98 %
- Rakousko: 98 %
- Švýcarsko: 98 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|2
Itálie
|5
|4
|0
|1
|15:8
|12
|3
Izrael
|6
|3
|0
|3
|15:16
|9
|4
Estonsko
|6
|1
|0
|5
|6:16
|3
|5
Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0