Šilhavý: Chtěli jsme vyhrát víc, Schick je nepříjemný pro každou obranu

Ze čtyř zápasů pod vaším vedením reprezentace třikrát vyhrála. Vysnil jste si takový start?

„Lhal bych, kdybych řekl, že to takhle bude fungovat. Jsem šťastný, že jsme do toho takhle vstoupili. Nejen kvůli sobě, ale kvůli hráčům a i divákům. Předtím to nebyl obrázek českého fotbalu, hráči to teď dokazují. Ale na druhou stranu není vše dobře, nemůžeme si myslet, že teď vše pojede jako po drátku. Musíme být pokorní, pracovat na sto procent a hlavně hrát pořád jako tým.“

V úvodu proti Slovensku jste měli problémy. Čím to?

„Slováci hráli velice dobře. Do utkání vstoupili skvěle podobně jako doma s Ukrajinou. Hráli hodně aktivně, byli na míči, vyhrávali osobní souboje, byli fyzicky silnější. My jsme se nemohli dostat do rytmu. Ale přestáli jsme to, šance tam nebyly. Pak jsme oklepali a hráli jsme to, co v předešlých zápasech. Vytvářeli jsme si šance, dali jsme gól. V závěru měli Slováci pár závarů, ale ustáli jsme to. Tak, jak jsem to pocitově vnímal, chtěli jsme vyhrát víc než Slováci.“

Čím to, že jste chtěli vyhrát víc?

„Máme týmový duch. Nechci to srovnávat se Slováky, jsou to skvělí hráči. Podle mého názoru je ale teď náš tým z tohoto pohledu silnější.“

Proti Polsku ani teď jste neinkasovali. Jste spokojený s činností obrany?

„Spíš si cením toho, jak ten tým funguje. Čisté konto je skvělá vizitka celého týmu, nejen obrany. Ale víme, že ty zápasy nebyly bez chyb, soupeři měli šance. Ale jak jsem mluvil o týmu, to mě hřeje nejvíc.“

Kde vidíte rezervy?

„Je toho víc. Jak v ofenzivě, tak v defenzivě. Jsme tu krátce, tým dáváme dohromady. Moc možností na sehrání nebude, protože v březnu půjdeme hned do ostrých zápasů. Ale budeme s hráči mluvit. Budeme chtít, aby věděli, co po nich chceme. Věřím, že budeme lepší.“

Jak se vám líbil Patrik Schick?

„Je skvělý útočník, dokazuje to v každém zápase. Je nepříjemný pro každou obranu. Všichni bychom si přáli, aby hrál víc na klubové úrovni. Má to těžké, je ve skvělém klubu. Věřím, že se prosadí.“

A co míníte o Tomáši Součkovi? A myslíte, že by měl hrát v zahraničí? Slavia před utkáním oznámila, že v ní zůstane minimálně do konce sezony a do kvalifikace evropských pohárů.

„To nemůžu hodnotit a ani Slavii radit, jestli má Tomáš Souček zůstat, nebo ne. V každém případě teď je v naší sestavě důležitý článek. Je to skvělý, pracovitý, pokorný kluk. Udělal pokrok. Kvůli své postavě nemá takovou dynamiku, ale je to úžasný pracant. Odvede spoustu práce a dostává se do šancí. Když je začne proměňovat, možná přijde velký klub a vysází hodně peněz na stůl a Slavia neodolá.“

Vladimír Darida nehrál ani minutu. Jaká je jeho pozice?

„Sestava byla nějak postavená, nechtěli jsme to trhat. Středová trojice – Souček, Pavelka, Dočkal – hraje velice dobře. Láďa je profík, týmový hráč. Vidí to, mluvili jsme s ním. Počítáme s ním, je to skvělý hráč. To, že nehrál, vyplynulo i z vývoje zápasu, Jankto a Schick měli zdravotní problémy, na Láďu se už nedostalo.“

Jak jste si užil návrat do Edenu?

„Je to příjemné. Moje angažmá je tu spojené s úspěchem, titulem, chodí sem skvělí fanoušci. Vzpomínky krásné. Teď to pokračovalo. Jsem spokojený.“

Nemrzí vás, že reprezentační podzim končí?

„Ne. Byly to docela nervy. V klubu si člověk vždy přeje, aby vyhrál před reprezentační přestávkou. My teď vyhráli a máme před sebou několik měsíců. Teď si člověk odpočine, ale budeme hned pracovat. Pojedeme ještě za kluky, ještě jsme všechny neobjeli. Čeká nás spousta věcí.“

