Pogba pod dekou. Je jen svým stínem, míní kouč Francie Deschamps

Patří k největším hvězdám fotbalu. Francouz Paul Pogba ale aktuálně prochází složitým obdobím. Podepisuje se na něm tápání Manchesteru United. Poukázal na to i trenér francouzské reprezentace Didier Deschamps, který vytáhlého středopolaře stáhl z přípravného duelu s Finskem (0:0) už po 57 minutách. „V současné době je jen svým stínem,“ konstatoval kouč, který se vyjádřil i ke spekulacím kolem možného přesunu Cristiana Ronalda do PSG.

V roce 2016 byl Pogba nejdražším hráčem světa, když na Old Trafford přestoupil za 89 milionů liber z Juventusu. Od té doby však neustále kvůli své nekonzistentní formě bojuje o přízeň fanoušků. Nyní je to pro něj o to horší, ztratil místo v základní jedenáctce trenéra Oleho Gunnara Solskjaera.

„Není ve své nejlepší formě. To jsem ale věděl už před zápasem. Utkání mu mělo dodat trochu rytmu. Věděl, že bude hrát jen hodinu,“ objasnil trenér Francie Didier Deschamps, proč střídal Pogbu už v 57. minutě souboje s Finskem.

„Je to u něj stejné, jako u všech hráčů, jejichž kluby nejsou v dobré situaci. Hráče to ovlivňuje psychicky. Pogbu znám dobře a takové věci se mohou stát,“ poukázal Deschamps na vliv trápení Manchesteru United, který je v Premier League až na 14. místě, na Pogbu.

Pozice francouzského záložníka na Old Trafford není růžová. Hovoří se dokonce o možném přestupu. V kontextu toho znějí hlasy, že klub je připraven přijmout nabídku kolem 53 milionů liber, přičemž vrchním zájemcem má být Real Madrid.

„Taková období mohou nastat. Pogba má zkušenosti na nejvyšší úrovni, hrdost, ducha, aby dokázal odpovědět svým kritikům. Zda nastoupí v sobotu? Uvidíme. Musím se rozhodnout na základě srovnání s ostatními hráči,“ konstatoval reprezentační kouč Francie.

Proti zemi galského kohouta budou stát v sobotu večer Portugalci, v jejichž sestavě by neměl chybět Cristiano Ronaldo. Jeho jméno se ve Francii spojuje s PSG. „Ve fotbale je všechno možné. Nicméně Juventus je šťastný, že ho má, stejně jako to bylo u ostatních klubů, kde hrál. Nechci předpovídat, co se může stát. Je ale zřejmé, že přitahuje pozornost. Zda je ale pravděpodobné, že přestoupí do Paříže, nevím,“ řekl Deschamps.