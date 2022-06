Šilhavý se po výhře smál: Možná jsou hráči spokojení, že mám nový kontrakt

Proti Švýcarsku jste zvolil rozestavení 3-4-3. Byl to klíč k vítězství?

„Samotné rozestavení žádný zápas nevyhraje. Mluvil jsem o tom už na středeční tiskovce, že jsme byli spokojení s trojčlennou obranou ve Švédsku i ve Walesu. Líbilo se nám to, proto jsme k tomu dnes přistoupili stejně. Pokud se ptáte na personální obsazení, tak Petrášek si zranil sval, musel odjet. Jemelka nám bohužel vypadl kvůli viróze. Proto volba padla na Láďu Krejčího, který má skvělou rozehrávku levou nohou. Na hřišti se cítil dobře. Musím ho pochválit. Co se týče Jemelky, podle doktorů půjde v pátek trénovat, přesto uvažujeme, že ještě povoláme jednoho nebo dva hráče.“

Na začátku května jste podepsal novou smlouvu. Byl to jeden z důvodů, který vybudil hráče ke kvalitnímu výkonu?

„Zápasy na nejvyšším levelu musíme hrát na krev. Přesně jako proti Švýcarsku. Máme nějaké absence, o to je to složitější. Je pravdou, že jsem z mužstva cítil energii. Možná opravdu byli hráči spokojení, že mám nový kontrakt. (rozesměje se) Kluci mají zdravý charakter, mezi námi to funguje. Za to jsem rád.“

Co řeknete Tomáši Vaclíkovi, který svůj padesátý start v reprezentaci ozdobil parádním výkonem?

„Na takové úrovni musíme podat stoprocentní výkon, na hranici možností. K dobrému výsledku je následně potřeba přidat výjimečné individuální výkony. Dnes tomu bylo jako na mistrovství Evropy, kde byl skvělý Patrik Schick i Tomáš Vaclík. Na výhře má opravdu velký podíl.“

Dříve jste dogmaticky nastupovali v rozestavení 4-2-3-1. Už ve Švédsku jste šel do změny, nyní opět. Souvisí to s tím, že chcete tým rozvíjet?

„Většinou to vychází z hráčů, které máme k dispozici a z přípravy na soupeře, kdy zvažujeme, jakým způsobem ho přelstít. Tříobráncový jsme chtěli vyzkoušet proti silnějším celkům už v minulosti. Vyšlo to až na baráž, dnes jsme do něj šli také s menší úpravou na tři útočníky. Primárně to ale vychází z kvality soupeře.“

Jan Kuchta vstřelil první branku po sedmi zápasech v reprezentaci. Co říkáte na jeho výkon?

„Honza zase nezklamal, odvedl velký kus práce. On to vždycky odmaká, neustále presuje. Po celou dobu byl nebezpečný. Hrál velice dobře.“

Adam Hložek ve čtvrtek definitivně přestoupil do Leverkusenu. Co říkáte na jeho kariérní krok? Bude z něj reprezentace těžit do budoucna?

„Je to dobře, že to Adamovi vyšlo a že se přesunul do bundesligy. Jsem přesvědčený, že mu to pomůže a půjde kvalitativně nahoru. I pro nás to bude jednodušší, budeme sledovat dva naše kluky pospolu.“

Jak se vám dívá na tabulku po prvním kole? Jste na prvním místě…

„Nekoukal jsem se. Máme nesmírně těžkou skupinu. Favorité jsou Portugalsko a Španělsko, my bojujeme se Švýcarskem o setrvání v této společnosti. Jsem přesvědčený, když kluci odevzdají práci jako dnes, můžeme uspět i v neděli se Španělskem. Pokud to nevyjde, bude to realita.“

Jak vůbec o nedělním zápase přemýšlíte, abyste tým velkými změnami nerozbil?

„Uvidíme, jak na tom budou hráči zdravotně. Času moc není, hraje se za tři dny. Někteří kluci si ledovali bolístky, snad ale budou k dispozici. Každopádně budeme chtít držet osu týmu, byť k některým změnám dojde. Celou jedenáctku ale měnit nebudeme.“ (usměje se)