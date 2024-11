Hložkův den v nároďáku: S Béřou nám to sedlo. Oslavy maximálně na hotelu

Co s vámi dělá oslava takové výhry?

„Užil jsem si to, po takovém zápase je to skvělé. Jsem rád, že jsme to zvládli a můžeme slavit. Dneska bylo na hřišti hodně hráčů, co podali skvělý výkon. Hráli jsme jako tým, to je nejdůležitější. Jsem rád, že to dneska vyšlo.“

Hrál jste za reprezentaci někdy takhle dobře?

„Své hodnocení nechám spíš na jiných. Po dlouhé době jsem dal za reprezentaci gól, chápu, že se na to ptáte. Jsem samozřejmě rád.“

Seděla vám pozice na hřišti?

„Cítil jsem se skvěle, těší mě, že mi to tam navíc padlo. První gól byla nacvičená věc, dobře jsme začali a pak už se nám hrálo lépe.“

Uvědomovali jste si, o co všechno se proti Gruzii hraje?

„Samozřejmě. Věděli jsme, že zároveň hraje Albánie s Ukrajinou, po očku jsme jejich zápas v šatně sledovali. Věděli jsme, že nemůžeme hrát na remízu. Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body.“

Byl jste hodně nervózní v závěru, kdy jste už zápas sledoval po vystřídání na lavičce?

„Vždycky, když je to v zápase o jeden gól, je to nervózní. Ale zvládli jsme to jako zkušené mužstvo. Na lavičce nám trošku zatrnulo v nastavení, ale Kovy (brankář Matěj Kovář) nás hodně podržel. Je to skvělý gólman, podržel nás víckrát. Hlavní je, že slavíme jako tým.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v základu?

„Dva dny zpátky se mnou mluvili trenéři, doufám, že jsem důvěru splatil.“

V jaké pozici se vám na hřišti hraje nejlépe?

„Asi je mi to jedno. Zleva jsem se dneska cítil dobře, s Béřou (Janem Bořilem) nám to skvěle sedělo, doplňovali jsme se, i když já hrál ve Spartě a on je ze Slavie. Pamatuji si, jak jsme proti sobě sváděli souboje. Ukázal, proč je tady.“

Co bylo důležité při gólovém přímém kopu?

„Bylo to na prostředku, postavili jsme zeď na brankářovu stranu. Nešlo o trénovanou věc, ale věděli jsme, co chceme zahrát. Řekli jsme si před přímákem, že se kluci schovají za zeď, mně pak stačilo trefit bránu.“

Co bylo v utkání jinak oproti zápasu v Gruzii, kde jste prohráli 1:4?

„Dobře jsme začali a dali rychlý gól, to se hraje jinak, narostla nám křídla. Tahali jsme dozadu i dopředu, nepouštěli je do šancí. Kovy i obrana nás podrželi, hráli jsme jeden za jednoho.“

Bez prohry jste pět zápasů. Co se změnilo od úvodní ztráty v Gruzii?

„Sedlo nám jiné rozestavení, začali jsme hrát jako tým, jak jsem říkal, šlapali jsme jeden za druhého. Věděli jsme, že tady jsou dobří fotbalisti, jsem moc rád, že jsme vyhráli skupinu a postupujeme.“

Proč se vám v Olomouci dlouhodobě daří?

„Víme, jak to tady dopadlo minulý rok, měli jsme to trošku v hlavách. (tři čeští hráči byli na večírku v Belmondu, tým následně porazil Moldavsko a postoupil na EURO). Ne, že bychom si z toho dělali srandu, ale vždycky je to tady specifické. Možná nám to tady sedí, ale vyhrávali jsme zápasy i na Spartě a Slavii. Jsem rád, že jsme na vítězné vlně.“

Půjdete slavit?

„Prakticky hned se rozlétáváme do Německa, Anglie a dalších zemí, slavit budeme maximálně na hotelu.“