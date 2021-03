Lvíčata na EURO vyhlížejí bitvu o všechno. Věříme si, říká Jedlička

Italský útočník Gianluca Scamacca v utkání proti Česku na EURO do 21 let • FAČR

Po úvodní plichtě s Itálií se předpokládalo, že porazíte papírově slabší Slovinsko a do zápasu se Španělskem budete moct jít ve větším klidu. Jak se po další ztrátě změnila vaše situace?

„Proti Španělsku bychom potřebovali body tak jako tak, navíc na remízu se proti takovému týmu hraje těžko. Situace je pořád stejná, máme to ve vlastních rukách. Moc lidí nám nevěří, ale hlavní je, že si věříme my. Věřím, že postoupíme.“

Vraťme se ještě k remízové bitvě se Slovinskem: nezdálo se vám v noci po zápase o gólu Aljoši Matka? Přišel víceméně z ničeho a po sérii kiksů.

„Góly padají po chybách – a v tomhle případě se jich sešlo zhruba pět. Špatně jsme situaci vyhodnotili a špatně vystoupili do strany, čímž jsme otevřeli prostor. Ani to nebyla šance, jen náznak, přesto jsme z toho dostali gól. Byl to velký direkt, v té době jsme hráli dobře. Takových chyb se musíme proti Španělům vyvarovat, za každou nás potrestají.“

Jaké pro vás je, sledovat z branky ofenzivní trápení spoluhráčů? Zatím máte na kontě jen dva vlastní góly soupeřů.

„Tohle je těžké nejen pro mě, ale i pro celý tým. Na každou šanci se nadřeme, musíme se trochu uklidnit. Máme kvalitní mančaft a umíme hrát fotbal, ale musí tam být větší klid. Nicméně já jsem na place od toho, abych góly chytal, nikoliv dával, proto se soustředím na defenzivu.“

Ještě k ofenzivě: trefují se útočníci aspoň na tréninku?

„Šáša i Linži (útočníci Ondřej Šašinka s Ondřejem Lingrem) mají výbornou střelu, stejně jako všichni naši ofenzivní hráči se můžou opřít o kvalitní zakončení i pohyb. Nejsou z formy, na české poměry jsou to nadstandardní hráči. Už v prvním zápase s Itálií měli šance: třeba Linži střílel do prázdné, ale netrefil to. Slovinci byli hodně zavření, ovšem druhá půle se už blížila tomu, jak bychom si to představovali. Kdyby se hrálo o deset minut déle nebo kdybychom dali vyrovnávací gól dřív, vyhráli jsme. Věřím, že proti Španělsku to tam třeba Šášovi spadne a umlčí dost lidí.“

Očekáváte, že vás čeká podobný zápas jako s Itálií, kdy jste musel být neustále ve střehu?

„Pro gólmana je lepší, když je celý zápas v permanenci. Nevím, jestli tyhle zápasy mám vyloženě rád, každopádně se v hlavě musím připravit na to, abych klukům pomohl a urvali jsme postup. Bez něj skončit nechceme.“

Španělsko má spoustu nebezpečných hráčů, chystáte se speciálně na někoho?

„Zatím je brzy na to, abych někoho studoval, kouknu na to v pondělí. Španělé jsou hračičky, budou skládat míče technicky k tyči. Mrknu na video – a snad mi to pomůže k tomu, abych tým podržel.“

Jak se ještě připravujete na zápasy o všechno?

„Nejsem vystresovaný, ale potřebuju se koncentrovat na každý balon. Celý den se připravuju na to, abych se v zápase dokonale soustředil a podal stoprocentní výkon. Věřím, že chytat umím, jen se musím připravit v hlavě. Musíme si pořád opakovat, že Španělé jsou lidi jako my.“

Takže se dá čelit i takhle dominantnímu týmu? Navíc Španělsko má mimořádně pevnou defenzivu: na EURO za 180 minut neinkasovalo a v celé kvalifikaci dostalo jediný gól.

„Musíme být stoprocentní a odevzdat maximum. Španělé soupeřům moc nepůjčují míč, takže když ho získáme, musíme si ho vážit. Naší velkou zbraní můžou být standardky, tyhle státy je občas podceňují. A taky musíme podat poctivý výkon směrem dozadu.“

Budete tenhle zápas brát jako vrchol kariéry v mládežnických reprezentacích? Za národní tým jste poprvé chytal už v patnácti.

„Jasně, bude to vrchol mojí mládežnické cesty, zápas o čtvrtfinále EURO. Celý tým nechce, aby tahle parta skončila už ve skupině. Všichni se na to připravujeme, těšíme se a věříme, že to zvládneme. Pokud podáme nadstandardní výkon, což umíme, vyjde to.“