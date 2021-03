MATEMATIKA EURO U21: Prohra znamená konec, kdy Lvíčatům stačí remíza?

český záložník do 21let Pavel Šulc v utkání na EURO proti Slovinsku • Reuters

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Český krajní obránce Denis Granečný v utkání proti Slovinsku na EURO do 21let • Reuters

Opora české jednadvacítky Ladislav Krejčí v utkání proti Slovinsku na EURO do 21let • Reuters

Zápas o bytí a nebytí. Nezabodují, balí si kufry. Vyhrají, jejich cesta bude v červnu pokračovat. To jsou dvě varianty, které rozčísnou otázku setrvání české jednadvacítky na EURO. Do čtvrtfinále může parta Karla Krejčího proklouznout ale i v případě remízy se Španělskem v posledním duelu základní skupiny. Tam už ale sehraje roli i výsledek souběžně hrané bitvy domácího Slovinska s Itálií. Jak vypadá postupová matematika?

Vítězství Česka nad Španělskem:

Češi postoupí do čtvrtfinále bez ohledu na výsledek souběžně hraného utkání Slovinsko – Itálie.

Remíza Česka se Španělskem:

Mohla by znamenat problém. Češi by pak totiž nutně potřebovali remízu Italů se Slovinci. A nejen to, konkrétně takovou, aby Česko mělo vyšší počet vstřelených gólů než Itálie (momentálně Česko 2, Itálie 1).

Pokud by Češi měli stejný počet bodů a stejné skóre jako Italové, měli by velkou šanci na postup – v takovém případě by rozhodovalo pomocné kritérium sčítající žluté a červené karty nasbírané během turnaje (Česko: zatím pět žlutých, Itálie: zatím devět žlutých a čtyři červené karty).

Prohra Česka se Španělskem:

Češi do čtvrtfinále nepostoupí.